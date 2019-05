En el marco de su visita al sur del país, Roberto Lavagna fue recibido por el gobernador, Alberto Weretilneck en la sede central de INVAP en San Carlos de Bariloche.



Consultado por su vínculo con el rionegrino, manifestó que “en el proceso de formación de consensos y de coalición que estamos armando, hay varios partidos provinciales, e incluso vecinales, que se están integrando. Cuanto más amplio, pero a su vez, cuanto más consenso se logre respecto a qué hay que hacer con el país, mejor”.



En diálogo con la prensa, el ex economista se refirió a #Consenso19: "Estamos en proceso de construcción. El miércoles pasado presentamos los consensos que fueron objeto de un trabajo de más de dos meses entre todos los que formamos la mesa política y tenemos la idea de llevar adelante este proyecto. Es el cambio de óptica de un modelo de ajuste a un modelo de cómo se movilizan los recursos que Argentina tiene". Sobre los diez puntos enviados por el Gobierno de cara a las elecciones, Lavagna destacó que “el error fundamental es que le pidió U$S 50.000.000.000 al Fondo y los recibió todo este Gobierno, dejando los vencimientos para el Gobierno que viene. Ya que hay una buena relación, como dice la gente del Gobierno, que empiecen un proceso a ver cómo se corren los vencimientos a dos o tres años, de manera tal que el próximo Gobierno, cualquiera sea él, tenga un espacio para respirar y poder empezar a trabajar en políticas de creación de empleos y aumento de la producción”. “en los últimos ocho años en Argentina, con dos gobiernos distintos, con dos políticas opuestas entre sí, el nivel de producción de Argentina es hoy menor al del 2008. Esto significa diez años de estancamiento económico, con inflación elevada y efectos sociales en materia de pérdida de empleo y aumento de la pobreza. Esto no es cuestión de discursos, ni de marketing, ni de campaña política, es cuestión de mirar los datos que están ahí y es que el país lleva ocho años de absoluto estancamiento y de retroceso en la producción”. Héctor Otheguy (Presidente del Directorio de INVAP) y Vicente Campenni (Gerente General de INVAP). Desde 1976, INVAP se destaca por su trayectoria en reactores nucleares aplicados a la investigación y capacitación, actualmente con proyectos junto a Brasil, Holanda, Australia y Argelia.



Al respecto, Lavagna expresó que “la conclusión que uno puede sacar es que esto es lo que Argentina puede hacer. Argentina tiene un enorme potencial y cuando hay capacidad de negociación y voluntad de trabajar, se pueden conseguir logros como los que ha conseguido INVAP”. En su sede central se encuentra el SAOCOM (Satélite Argentino de Observación con Microondas) cuyo objetivo central es la medición de la humedad del suelo, además de identificar zonas de inundación para dar alertas tempranas, producir mapas de riesgo de enfermedades de cultivos, detectar movimientos del terreno, desplazamientos de glaciares y prevenir, monitorear y evaluar catástrofes.



La agenda de trabajo de Lavagna continuará en el Centro Atómico de Bariloche, donde serán recibidos por las autoridades. Allí, visitarán un simulador, el instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud, y otras áreas de interés.



Lavagna se encuentra en la ciudad de San Carlos de Bariloche acompañado por el senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado Marco Lavagna.