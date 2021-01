La pandemia del coronavirus aceleró los procesos regulatorios del teletrabajo y el debate del año pasado en el Congreso resultó en la ley 27.555, cuya reglamentación fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial a través del decreto 27/2021 del Ejecutivo. Desde el bloque del Frente de Todos, impulsor del proyecto, aseguran que es "una ley modelo en el mundo", pero las empresas no lo ven tan así. Calculan que entrará en vigencia desde marzo.

La reglamentación lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Establece en qué ocasión se considera teletrabajo, el derecho a desconexión por parte del empleado fuera del horario laboral, la combinación con las tareas de cuidado en caso de que el empleado tenga niños menores o adultos mayores a su cargo, la posibilidad de reversibilidad y la provisión de materiales e insumos necesarios para trabajar a distancia.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Vanesa Siley (Frente de Todos), destacó la importancia de la reglamentación de la ley de teletrabajo y sostuvo que se trata de una norma "modelo en el mundo".

Presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, Vanesa Siley.





"La norma ha sido considerada modelo en el mundo. Nos han consultado centrales sindicales de diferentes países por esta ley que, entendemos, en la pospandemia va a plantear una permanencia del teletrabajo de manera habitual", dijo Siley en diálogo con la agencia Télam.



Agregó que "es muy importante que sigamos mejorando para que cuando en marzo se la tenga que aplicar y esté plenamente vigente, podamos trabajar con las provincias, los sindicatos y los empleadores para que tenga efectiva implementación".

Por su parte, el abogado laboralista Héctor García, asesor de empresas, destacó en diálogo con este medio que "se reglamentaron 11 de los 19 artículos de la ley. De esta manera, delegaron en el Ministerio de Trabajo para que dicte a través de una Resolución la fecha de inicio del cómputo de 90 días a considerar para la puesta en marcha plena de la modalidad de teletrabajo", explicó.

Es decir, "el Ejecutivo faculta al Ministerio de Trabajo para que emita resolución que defina cuando entra en vigencia la ley", indicó García quien considera que "esta manera de proceder no es habitual y probablemente se deba a la mala repercusión que tuvo la ley entre los empleadores que necesitan certidumbre respecto a las nomas que se establecerán para el trabajo a distancia, pero esta ley no arroja certezas".

Artículos reglamentados del Teletrabajo

Una de las cuestiones que establece la normativa publicada esta mañana es que las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular". Tampoco "en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional".

Entre la reglamentación se destaca el artículo referido al derecho a la desconexión digital, donde se precisa que cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. Aclara que "no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión". Y los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos.

"Lo que resta ahora -puntualizó Siley- es su aplicación porque hay un régimen de transitoriedad en el artículo 19, que plantea su aplicación plena a los 90 días a partir de que finalice el ASPO, que entendemos sería para marzo", aseveró la diputada. Tras destacar que "el teletrabajo tiene que ser voluntario", Siley aseguró que la reglamentación "mantiene el espíritu de la norma" y "no desnaturaliza la ley".



"La reglamentación aclara las cuestiones necesarias. Tenemos que tener esta ley en la Argentina para regular los derechos y obligaciones y sobre todo para la protección al trabajador", enfatizó la diputada nacional.