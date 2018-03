El ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini aseguró este sábado, al salir del penal de Ezeiza donde recuperó su libertad, que su salida de prisión “deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina Kirchner”, y expresó su preocupación por no estar absuelto en “una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicar” a la ex presidenta.



"Lo más preocupante es que no termina nada, porque no me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicarla a Cristina. Esta libertad deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina Kirchner”, afirmó Zannini en la mañana de este sábado.



Así lo afirmó en declaraciones a la prensa al salir de la cárcel de Ezeiza, luego de pasar casi cuatro meses detenido en el marco de la causa que investiga la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA, a partir de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó días antes de morir.



"Estuve preso por voluntad de los que gobiernan y mandan y por temor de algunos jueces”, reprochó el ex candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria en las elecciones de 2015, y completó: “Cuando hubo jueces valientes, yo recuperé la libertad”.



El ex secretario Legal y Técnico afirmó que “no puede haber castigos anticipados en la Argentina”, y sostuvo que “tiene que respetarse la presunción de inocencia, que no se violó con un político o un empresario sino con el 60 por ciento de los detenidos”.



Acompañado por militantes y amigos, Zannini se mostró muy emocionado y dijo que intentará participar de los actos convocados esta tarde en la Plaza de Mayo con motivo de otro aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976.



Zannini fue detenido el 7 de diciembre pasado por una decisión del juez federal Claudio Bonadio. Ese día, también quedó detenido Luis D’Elía, quien también recuperará su libertad durante esta jornada.



La decisión de liberar a Zannini y a D’Elía fue dispuesta a través de dos fallos firmados hoy por las juezas Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer pasadas las 4 de la mañana, mientras que el otro miembro del tribunal -Nicolás Torbellino- se excusó de intervenir porque es familiar de uno de los testigos de la causa.



Las magistradas sostuvieron, en ambos casos, que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento a la investigación, y que tanto Zannini como D’Elía están en condiciones de enfrentar el juicio oral en su contra en libertad.



El pasado viernes, la fiscal Gabriela Baigún dictaminó en favor de la excarcelación de Zannini y D’Elía de cara al juicio oral que deberán enfrentar por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.