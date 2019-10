El dirigente peronista Lorenzo Pepe brindó una entrevista en el marco del Día de la Lealtad Peronista y dio detalles de su participación en el acto realizado en la Quinta Presidencial de Olivos. "Me parece importante que le pueda ser útil al peronismo, que es el comprometido por todos los intereses de la república. Tenemos experiencia de sobra para hacernos cargos del desastre que deja el neoliberalismo", expresó durante una entrevista brindada al programa Lo Dice Embón por la radio FMQ.

"Estuvimos al pie del mausoleo de Perón, con las ofrendas florales, y nos emocionamos mucho porque ahí esa el cuerpo del creador del movimiento nacional más grande América Latina", manifestó en referencia al homenaje realizado por el Día de la Lealtad.

Luego, habló sobre la situación de nuestro país y aseguró que la salida es a través del peronismo. "Es la única forma, no hay otra. Por eso, es muy importante transmitirlo a todos los jóvenes. Puede ser milagroso, no lo sé, pero algo hay. Incluso, hoy me acompañó mi hijo. Yo en ese 17 de octubre tenía 14 años", expresó al recordar aquel día en 1945 en el que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

Al concluir, manifestó: "Hoy, el pueblo se tiene que preguntar quien más que el peronismo nos puede sacar de la situación en la que estamos. Si este Gobierno no pudo sacarnos de la crisis en cuatro años, ya está, tienen que terminar".