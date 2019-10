Antes de que la Ley 27.337 viera la luz en 2016, la cual obliga a debatir los proyectos de los candidatos a presidente de la nación, el más reciente caso se vivió en la campaña del 2015 donde el 4 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA, Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá protagonizaron el primer debate, moderado por los periodistas Luis Novaresio, Marcelo Bonelli y Rodolfo Barili, y con la ausencia de Daniel Scioli, que en ese momento no le generó ningún perjuicio de cara a la elecciones.

En octubre de 2015 debatieron casi todos los candidatos.

Como ninguna de la dos fuerzas más importantes no pudieron quedarse con la victoria ( Frente para la Victoria y Cambiemos) en las elecciones de finales de octubre de 2015, hubo necesidad de ir a un balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri.

El 15 de noviembre, en el mismo escenario y en la previa de la segunda vuelta (organizado por la ONG Argentina Debate), se vieron las caras y ambos tocaron todo tipo de temas con un tiempo preestablecido para que cada candidato expusiera sus ideas para el país.

Si bien el debate tuvo momentos de discusión y desacuerdo entre las partes, el mismo se llevó a cabo con mucho respeto y no hubo casi necesidad de que el moderador pusiera límites. Aunque el debate no dejó un contundente ganador en las urnas, se pudo ver la imagen de un Mauricio Macri con mucho entusiasmo y promesas de cambio ante lo dicho por el propio ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Esa "frescura" del ex jefe de gobierno porteño más el beso final con Juliana Awada ante la mirada del otro candidato, pareció darle un gran envión a quien hoy es el presidente de la nación y busca ser reelecto en su cargo.

Retrocediendo en el tiempo, pudo haber existido un primer debate presidencial en 1989, cuando el gobernador de La Rioja y candidato por el Partido Justicialista, Carlos Menem, anhelaba ser el presidente argentino, aunque para esto debía vencer al radical cordobés, Eduardo Angeloz. El periodista Bernardo Neustadt propuso su programa "Tiempo Nuevo" para que ambos rivales debatan sus proyectos, pero casi una semana antes de las elecciones (mayo de 1989), el caudillo riojano no asistió a la cita y sólo lo hizo el radical. A pesar de esto, el peronista se quedó con el triunfo al domingo siguiente.

El "día de la silla vacía". (Captura de TV).

Antes de esto, en los principios de las década de los 80 y con Raúl Alfonsín como presidente argentino, uno de los puntos a debatir era el conflicto del Canal del Beagle con Chile, algo que siempre estuvo en la puerta de un conflicto bélico con los trasandinos y que desembocó en un debate para que la sociedad definiera los pasos a seguir.

Caputo y Saadi, debate por la soberanía.

De un lado el canciller Dante Caputo y del otro el senador peronista Vicente Saadi, quienes debatirían sobre el "Sí" o el "No" para definir que ocurriría en el sur de nuestro país. Caputo se mantuvo sobrio y contundente con sus respuestas, mientras que Saadi intentó llevar a la charla a otro campo con la moderación de Bernardo Neustadt. El resultado de aquella elección fue el triunfo del "Sí" con más del 80 por ciento.

En 1987, la pugna era por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y los contendientes eran Antonio Cafiero (Partido justicialista) y Juan Manuel Casella (Unión Cívica Radical), quien ante al moderación de la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú, mostraron sus ideas a los televidentes del Canal 9 y finalmente, la dialéctica de Cafiero pareció convencer a los votantes dudosos.

Ya en 1996 el cargo a ocupar era el de Jefe de Gobierno porteño, y en el programa "A dos voces" debatieron Fernando De La Rúa (UCR), Norberto la Porta (Frepaso), Gustavo Béliz (Nueva Dirigencia) y Jorge Domínguez (PJ), en un encuentro muy respetuoso y seguido por los televidentes, y que más tarde confirmó la victoria del radical en la ciudad de Buenos Aires.

Un debate por la ciudad.

Más adelante, se produjeron debates para el mismo cargo en 2000 entre Aníbal Ibarra, Domingo Cavallo, Irma Roy, Raúl Granillo Ocampo y Antonio Cartaña, donde pareció ser más convincente y por eso se convirtió en mayo de ese año en Jefe de Gobierno. En 2007, Mauricio Macri, Daniel Filmus y Jorge Telerman volvieron a escena en un debate picante, pero la "frescura y esperanza" que mostró el ex presidente de Boca Juniors pareció encaramarlo al triunfo.