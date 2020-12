Por Roberto Di Sandro

El Decano | 73 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Ahora o nunca

Define el Gobierno futuros pasos que incluyen una especie de programa claro y preciso para el futuro. Lo anunciará en una recorrida que prepara para la semana próxima el Presidente por regiones del conurbano, primero; y luego, por el resto del país.

A Mí No Me Lo Contaron

Por Roberto Di Sandro En A mi no me lo contaron (Los secretos jamás revelados de los pasillos del poder) Roberto Di Sandro relata sus experiencias vividas durante sus 65 años como cronista de la Casa Rosada.

El “mix” estructurado habla de un gran plan de seguridad, medidas contundentes en lugares clave; programa socioeconómico concreto y directo hacia la gente; una prolija estructura de salud con lineamientos claros y precisos; la educación de la población a través de un presupuesto adecuado y sin excesos, pero sí, con realidades que deben aplicarse “de inmediato”.

La distribución de las vacunas, vengan de donde vengan, pero bien controladas “con seguridad total”, y por fin, la vigencia de un organismo esperado hace mucho tiempo: el Consejo Económico y Social.

.

Otras disposiciones que están siendo estudiadas se incorporarán al nuevo pulso que se dará a la Argentina “para ponerla de pie”. Algunas resoluciones la anunció el propio mandatario en una improvisada conferencia de prensa que celebró el miércoles despidiendo el año y otras que se estudian en estos días en la quinta presidencial de Olivos.

El 30 se irá a Chapadmalal para descansar un poco y la primera semana de enero estará de regreso. En un brindis muy reservado con los suyos, el jefe de Estado despejó el camino para la recuperación definitiva del país, “pero con todos, sin excepción”.

El miércoles, con los periodistas, dejo una perlita en la abultada ruta de problemas que se suceden en el país. “Nunca habrá estado de sitio. Los peronistas no empleamos ese tipo de determinaciones”, contestó a una pregunta acerca de si se pondría en práctica por el rebrote de la pandemia. Las sonrisas se suscitaron de inmediato por la réplica, ya que quiso dejar bien sentado que “en el peronismo esa medida no existe”.

¿Quién lo sacó al embajador Luis María Kreckler?

En estos días, Crónica supo que las reuniones reservadas tienden a priorizar la recuperación económica, la claridad en la política educativa, un alivio inmediato al sector más necesitado y terminar con la violencia en el país.

Hay una agenda que convoca a todos los sectores del país sin dejar de lado a nadie. “Tienen que traer propuestas”, resonó en boca del mandatario mientras chocaban las copas en el reducido brindis de fin de año. Allí surgió el cambio de embajador en China. Una nueva desinteligencia en el corazón del gobierno. Por eso quedó latente esta pregunta: ¿quién lo sacó al embajador Luis María Kreckler?

Un diálogo esperado

Casi las 12.30 del miércoles pasado. La Casa Rosada se movilizó con la presencia del Presidente, ministros y colaboradores. Alberto Ángel Fernández había bajado del helicóptero para tener un encuentro formalizado con antelación con los trabajadores del edificio. Muy pocos por el aislamiento que existe en torno a la pandemia que azota al mundo. Quería brindar con el sector por las fiestas.

Como lo hacen todos los años, a los que les toca gobernar, levantan la copa para saludar y dar aliento para el año que se asoma. Lo hizo con equilibrio y optimismo a pesar del terror que vive el universo todo por el coronavirus. Pero insistió en que “esto no terminó” y a la vez volvió a pedir que se cuiden y en un momento dado levantó la voz como enojado para transmitir que le hagan caso, “porque la sociedad toda está haciendo esfuerzos notables en medio de este “verdadero apocalipsis que vivimos”.

.

Lo aplaudieron y en esas circunstancias algunos funcionarios y también periodistas felicitaron al jefe de la Casa Militar, Alejandro Daniel Guglielmi, quien fue distinguido con una condecoración relevante por el jefe del Ejército: “coronel mayor”. Así se denomina la nueva jerarquía de la fuerza. Se lo vio sumamente emocionado por las felicitaciones y junto al grupo que acompañaba al jefe de Estado subió al ascensor y sorprendió a todos porque siguió hasta el segundo piso, donde está la Sala de Conferencias.

Allí lo esperaban los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno para también levantar la copa de fin de año. Sin quererlo se produjo un diálogo esperado. Esto tendría que repetirse.

Aceptó el cuestionario

Con Juan Pablo Biondi a la cabeza, el vocero presidencial, Fernández aceptó el requerimiento periodístico a pesar de que en principio se había negado este contacto. “Sólo un brindis”, se argumentó, pero después Fernández se quedó. Vimos movilizándose a Víctor Bugge, el fotógrafo presidencial, ahora convertido también en director de Prensa y buscando siempre el acercamiento con los periodistas.

El gobernante habló de la situación general del país en el momento dramático que vive por la pandemia. Contestó a todas las preguntas sobre el particular. Se acercó a este cronista y lo saludó por la extensa trayectoria en la Casa Rosada. Mariel Di Lenarda, una de nuestras colegas de profundo conocimiento de los temas que surgen a cada segundo en el ámbito oficial, formuló requerimientos sobre cuestiones candentes y la máxima figura del país tuvo una ocurrencia que generó la sonrisa de todos: conociendo a la cronista, se dirigió a ella y le dijo: “¡Parecés Mirta Legrand, pregunta todo sin parar!”.

Inclusive rozó una pregunta directamente ligada a las versiones que continúan circulando sobre quién manda en el Gobierno, si él o ella, la vicepresidenta, y algunas otras que se escuchó por ahí acerca de cambios en el gabinete y hostigamiento a su gestión y a la de sus ministros por parte de Cristina Fernández de Kirchner.

.

Con tranquilidad plena y mostrando un claro concepto de no equivocar respuestas, el Presidente se abstuvo de responder sobre esto último y sólo hizo la siguiente reflexión: “Esas versiones pregúntenlas de donde vienen, no aquí”. Sin embargo contestó a otras inquietudes periodísticas. Nunca se quiso retirar. Al contrario, brindó a cada instante por un país unido y la solución de problemas graves que estamos atravesando.

Alguien, detrás de nosotros, dejó relucir una frase sumamente satisfactoria: “Es muy bueno que el Presidente se reúna todas las veces que pueda con los cronistas acreditados”. Precisamente en ese salón donde estaban tomando la copa se formalizaban muchas veces conferencias de prensa durante el gobierno de Carlos Menem. Respecto de la comparación de Mariel con Mirtha, un periodista de años elogió la tarea artística de la diva, pero exaltó los conocimientos profesionales de la representante de Radio Mitre. “Cada uno en su lugar y un lugar para cada cosa”, como dice el refrán.

Anuncio fundamental

Moviéndose en un corto radio de acción, el Presidente fue contestando preguntas. Confirmó definitivamente sobre el proyecto de constitución del Consejo Económico y Social.

Este periodista le preguntó sobre su vigencia, que hace tiempo se menciona y nunca sale, y pareció que estuviese esperando esa pregunta porque contestó en forma contundente sin dejar que termine el requerimiento. “Ya está”, replicó. Se oficializó de esta manera la integración de dicho organismo. Irá un proyecto al Congreso o por decreto.

La semana venidera se reunirán -”lo venimos haciendo ahora”, dijo el mandatario- con la CGT y los empresarios y a la vez se suman otros sectores directamente ligados a la estructura del proyecto que servirá para establecer decisiones sobre producción, salarios, precios y escuchar opiniones concretas y sin pensamientos políticos, se dijo muy cerca del mandatario a este cronista. Sobre precios, respondió: “Estamos analizando esa situación”.

Alberto Fernández habló de la constitución del Consejo Económico y Social.

Dio a entender que existen grupos que no entienden la inquietud que atraviesa la gente. No hubo respuesta concreta acerca del contenido de algunas medidas que se adoptarán, pero sí hay una decisión tomada en torno a que no se puede estar agravando cada vez más la situación económica de la población.

Una buena idea esta de contactarse con la prensa. Fue bien recibida por los cronistas, muchos de ellos jóvenes que se han incorporado a la Sala de Periodistas y me dan la posibilidad de hacer una mención de agradecimiento por el respeto que este decano recibe de cada uno de ellos y del afecto que comprueba en los diálogos que se registran diariamente.

Cuando se terminó el contacto con el Presidente y los funcionarios, donde también envió un saludo de felicitación el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, encontramos a Alfredo Gabriel, un hombre de carrera de la sección audiencias, quien fue elevado al cargo de director de Organización de esa área por su eficaz labor; a otro gran profesional de la fotografía que realiza trabajos de gran valor en torno a difundir iniciativas de contrarrestar con medidas científicas la gravedad de esta pandemia, Alejandro Schapovaloff, y nos cruzamos con Mario Puertas, hombre del área de Prensa cuya señora, Nilda, está cumpliendo años y le deseamos muchas felicidades.

.

Desde este espacio de Crónica, quien escribe, junto al equipo que acompaña cada adelanto informativo que reflejamos, deseamos a nuestros lectores y al público en general toda la felicidad para superar lo que estamos sufriendo. Nuestra fe en Dios nos hace abrir el pecho y recibir esa bendición que nos envía el Todopoderoso.

Por R.D.S.