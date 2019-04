Por Luciano Bugner

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, espera la respuesta de los docentes, que durante el fin de semana analizaron la oferta: aumento por inflación para el 2019 y un recupero del 15,6% del poder adquisitivo por el año pasado. En las últimas horas, el descontento de los maestros tomó protagonismo y la aceptación a los números no sería tan amplia. Por la tarde, el Frente dará a conocer el veredicto final.

Congresos y plenarios de los sindicatos que componen el FUDB mantienen en vilo a la gobernación. Porque el 15,6% que se puso sobre la mesa fue analizado distrito por distrito y, para sorpresa hasta de los secretarios generales, el rechazo a la cifra fue mayor de lo esperado.

"Hasta ahora gana la aceptación pero tan sólo 60 a 40", le dijeron a Crónica desde Suteba, sindicato mayoritario en la provincia. "No va a ser tan fácil como se esperaba", dejaron entrever desde FEB, comandado por Mirta Petrocini. Sin mucha cautela, en Udocba reconocieron que "viene muy parejo, pero no es una elección de candidato. Si no es por consenso la aceptación es obligar a aceptar".

El pasado miércoles, tras salir de la tercera reunión paritaria del año, fue Roberto Baradel quien advirtió que "las medidas de fuerza no quedan sin efecto". Y la puesta en consideración de la oferta hace que el titular del Suteba no quede preso de sus palabras. En comunicación con Crónica, Nathalia González Seligra -diputada nacional PTS/FIT y dirigente Suteba La Matanza- resumió que el 15,6% "es una total mentira".

En detalle, desde la facción opositora a Baradel argumentan que un 5% ya se percibía negro, puntos que ahora ingresarían al básico. "No hay oferta superadora, lo único que se agrega es un 8,1% sobre el básico de diciembre 2017, es decir $400, que se cobraran en agosto". Sin embargo, una veintena de distritos (entre ellos La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Ensenada, Bahía Blanca, y Pilar) rechazaban la propuesta del Ejecutivo provincial.

Además del rechazo salarial, los maestros desaprobaron tres puntos que consideran claves: el recorte presupuestario, el abandono a las escuelas, y el cupo en los comedores, cuyo presupuesto por almuerzo hoy es de 24,30 pesos.