¡Es imposible de creer pero es real! En plena cuarentena y en plena crisis económica los precios de los alimentos en CABA no paran de subir justamente en una de las zonas más estricta de la cuarentena, es decir donde no se puede caminar para buscar mejores precios.

Hay algunos productos como las berenjenas y las zanahorias con aumentos mensuales en torno al 30% muchísimo más de lo que muchos países tienen de inflación en todo el año. En la Ciudad, el mes pasado, el tercer mes pleno de cuarentena, los alimentos subieron un 6, 65% de acuerdo con la medición digital que realiza cada mes Consumidores Libres, dirigido por Héctor Polino.

No hubo un solo producto que bajara de precio y sólo la papa negra y el paquete de acelga quedaron igual que en mayo. Tal como adelantó Crónica.com.ar días atrás, los alimentos parecen disputar su propio pico en plena pandemia. Como el mes pasado, las frutas y verduras se incrementaron un 10,94%; los productos de almacén treparon un 5,22% y las carnes subieron un 5,96%.

Hubo subas insólitas como las berenjenas que treparon un 31,25% y las zanahorias 27,78%. Dentro los productos de almacén, los huevos color subieron casi 12% y entre las carnes, justamente el kilo de picada común trepó un 17,86%.

La dinámica que vienen teniendo los precios de la mesa de los argentinos es preocupante porque hace más de un año y medio que están por encima del promedio inflacionario mensual y la crisis que desató la pandemia no logró revertir este proceso. Justamente el acceso o no a la comida es lo que define si un familia es o no pobre y cuanto más suban, mayor será la dificultad de las familias para salir de la crisis cuando la pandemia pase.