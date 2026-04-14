Fuerte aumento de los alimentos en los barrios populares del Conurbano: los 10 productos que más subieron

El Indec publicará este martes el dato de la inflación de marzo. La cifra se ubicará por encima del 3%, según adelantó Luis Caputo. "Hubo un shock que, evidentemente, tuvo un impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabojate hasta de transporte. Hay otros temas, como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad", explicó el ministro de Economía.

Desde el 1,5% registrado en mayo de 2025, la inflación viene aumentando de manera sostenida. Con el nuevo número, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará 11 meses consecutivos sin desacelerarse. Caputo buscó matizar la suba y proyectó con entusiasmo que, "a partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento". "Se vienen -enfatizó- los mejores meses".

Por lo pronto, el incremento de precios se siente con fuerza en los comercios de cercanía de los barrios populares del Conurbano. En 20 distritos, los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) aumentaron el 14,07% en el primer trimestre del año, de acuerdo con un informe privado al que accedió cronica.com.ar. El dato aparece por encima de la inflación general medida por el Indec, que, de concretarse hoy la cifra mayor al 3%, rondará el 9% en el mismo período.

Una familia de dos adultos y dos hijos pequeños que en diciembre pasado necesitaba $566.541,11 para comprar los alimentos básicos y no caer bajo la línea de indigencia, precisó tres meses después $646.281,02. En comparación con marzo de 2025, el incremento fue del 38,36%, señaló el relevamiento publicado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci).

Sólo el mes anterior, los 57 productos de la CBA subieron el 3,36%. En febrero, la variación mensual había sido aún mayor: 8,87%.

La misma familia de cuatro integrantes que un año atrás debía contar con $1.064.992,08 para cubrir sus gastos de la Canasta Básica Total (CBT) y no caer bajo la línea pobreza, en marzo pasado necesitó $1.454.132,43 (+36,54%) para los mismos gastos indispensables.

"Podemos disentir sobre los porcentajes de aumentos de los precios de los bienes y servicios indispensables que debemos consumir, sobre la composición de las Canastas de Consumo, o sobre la medición de los ingresos de los trabajadores no registrados, pero es incontrastable que la inflación no sólo no ha mantenido la tendencia descendente del primer semestre del 2025, sino que en el segundo semestre y en este primer trimestre de 2026, ha vuelto a subir sin prisa, pero sin pausa", sostuvo Isaac Rudnik, director nacional del Isepci.

Los 10 alimentos que más aumentaron en marzo

1. Kilo de zanahoria (+52,04%)

2. Mermelada de 500 gramos (+27,31%)

3. Kilo de banana (+23,21%)

4. Kilo de harina de trigo (+21,51%)

5. Aceite de mezcla en 900 ml (+20,02%)

6. Kilo de pescado (+16,50%)

7. Puré de tomates en 520 gramos (+9,09%)

8. Kilo de papa (+9,09%)

9. Kilo de carnaza (+9,03%)

10 Fideos guiseros en 500 gramos (+8,66%)