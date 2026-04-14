El INDEC da a conocer la inflación de marzo: podría ser la más alta en lo que va del 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes por la tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del 2026 y, desde el sector privado, estiman que el mismo rondaría el 3%, como pasó en enero y febrero, pero podría ser el más alto en lo que va del año.



Entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en educación, canasta básica y los combustibles.

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.

A su vez, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual.

En este sentido, las estimaciones para los meses venideros se ubican en: abril, 2,6%; mayo, 2,3%, y para el período junio-julio la inflación está prevista para llegar al 2,0%, mientras que en agosto y septiembre se ubicaría en el 1,8%.

En este contexto, el REM pronostica que el número de la inflación con el que cerraría el año 2026 estaría cercano a los 30 puntos, ubicándose en el orden del 29,1%.

Dicha estimación equivale a una suba de 3,1%, dando cuenta de un escenario de permanente desafío en relación con los consumidores, quienes enfrentan un día a día complejo.

Otro dato importante a tener en cuenta es que el primer bimestre del año cerró con un acumulado del 5,9%.

Con el inicio de la temporada escolar el rubro educación contribuyó a la suba del IPC, ya que aumentó 8,7% con el inicio del ciclo lectivo 2026.

Inflación de marzo 2026: ¿Qué dicen las consultoras privadas?



Para la consultora Libertad y Progreso, marzo finalizó con 2,9%, lo que lleva al trimestre a un alza de 8,9%, mientras que la interanual es de 31,9%. "De cara a abril, el principal riesgo pasa por la velocidad con que el pass-through de combustibles se traslade a la canasta general vía costos de transporte", advirtió Julián Neufeld, economista.

Para Analytica, el tercer mes terminó con una inflación del 3%, con Alimentos en 0,3% en la última semana, al igual que la estimación de Eco Go. La segunda detalló que Educación (con aumento del 12%), junto a la presión de los Regulados (3,4%), configuraron un "piso alto" para el índice general.

Equilibra estimó una inflación del 3,3%, liderada por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco. "El shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 p.p. de inflación)", explicaron.

Por su parte, Econoviews alzó más que la media y pronosticó que la suba de precios de marzo alcanzó al 3,4%.

Los informes privados son coincidentes en un alza de los precios a partir de lo que sucedió con alimentos, combustibles y tarifas, estas últimas potenciadas por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.