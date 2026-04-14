Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 14 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
INFORME

El INDEC da a conocer la inflación de marzo: podría ser la más alta en lo que va del 2026

El sector privado coincidió en un número y alerta que el índice inflacionario superaría al de los meses previos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes por la tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del 2026 y, desde el sector privado, estiman que el mismo rondaría el 3%, como pasó en enero y febrero, pero podría ser el más alto en lo que va del año.

Entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en educación, canasta básica y los combustibles.

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.

A su vez, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual.

En este sentido, las estimaciones para los meses venideros se ubican en: abril, 2,6%; mayo, 2,3%, y para el período junio-julio la inflación está prevista para llegar al 2,0%, mientras que en agosto y septiembre se ubicaría en el 1,8%.

En este contexto, el REM pronostica que el número de la inflación con el que cerraría el año 2026 estaría cercano a los 30 puntos, ubicándose en el orden del 29,1%.

Dicha estimación equivale a una suba de 3,1%, dando cuenta de un escenario de permanente desafío en relación con los consumidores, quienes enfrentan un día a día complejo.

Otro dato importante a tener en cuenta es que el primer bimestre del año cerró con un acumulado del 5,9%.

Con el inicio de la temporada escolar el rubro educación contribuyó a la suba del IPC, ya que aumentó 8,7% con el inicio del ciclo lectivo 2026.

Inflación de marzo 2026: ¿Qué dicen las consultoras privadas?


Para la consultora Libertad y Progreso, marzo finalizó con 2,9%, lo que lleva al trimestre a un alza de 8,9%, mientras que la interanual es de 31,9%. "De cara a abril, el principal riesgo pasa por la velocidad con que el pass-through de combustibles se traslade a la canasta general vía costos de transporte", advirtió Julián Neufeld, economista.

Para Analytica, el tercer mes terminó con una inflación del 3%, con Alimentos en 0,3% en la última semana, al igual que la estimación de Eco Go. La segunda detalló que Educación (con aumento del 12%), junto a la presión de los Regulados (3,4%), configuraron un "piso alto" para el índice general.

Equilibra estimó una inflación del 3,3%, liderada por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco. "El shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 p.p. de inflación)", explicaron.

Por su parte, Econoviews alzó más que la media y pronosticó que la suba de precios de marzo alcanzó al 3,4%.

Los informes privados son coincidentes en un alza de los precios a partir de lo que sucedió con alimentos, combustibles y tarifas, estas últimas potenciadas por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
La reacción viral de Tini Stoessel al show de Justin Bieber en Coachella que explotó en las redes
Noticias

La reacción viral de Tini Stoessel al show de Justin Bieber en Coachella que explotó en las redes

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Inflación