El secretario de Energía, Javier Iguacel, desmintió que el plus sobre la tarifa de gas que los consumidores pagarán en 24 cuotas a partir de enero se trate de una "compensación por la devaluación", a la vez que acusó al kirchnerismo por la "desinformación".

El funcionario apuntó que gran parte de las críticas a los aumentos de gas en las redes sociales son formuladas por sectores opositores. "Con total franqueza, porque me meto y las reviso personalmente, más de la mitad de lo que dicen son militantes que quieren asustar a la gente. Una gran cantidad después terminan reconociendo que tenían una fuga de gas o que era una cosa de 350 metros cuadrados", sostuvo el titular de la cartera de Energía.

Además, criticó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había escrito en su Twitter que "para compensar a las empresas por la devaluación, le van a cobrar a los usuarios de gas un importe extra". Frente a estos dichos, Iguacel expresó: "En realidad no es compensación por la devaluación. Eso es desinformación de la ex presidenta que así lo pone como para poder seguir haciendo populismo y mintiéndole a los argentinos".