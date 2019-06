Con su primera victoria en una gobernación, y sumando ser la fuerza más votada en las PASO mendocinas, el radicalismo salió ayer a redoblar su presión para tener a un correligionario en la boleta presidencial junto a Mauricio Macri. Esa discusión será el eje de las negociaciones que los radicales mantendrán sobre el cierre de esta semana con sus pares del PRO y la Coalición Cïvica de Elisa Carrió.

La reunión de todos los lunes fue suspendida hasta mañana, cuando se oficialicen los frentes electorales. Pese a eso, los contactos son permanentes. El reelecto mandatario jujeño, Gerardo Morales, retomó su guerra abierta con el sector que encabeza el consultor político estrella del PRO, Jaime Durán Barba: "A mií me parece muy temeraria y arriesgada la estrategia duranbarbista de apostar todos los caballos a la segunda vuelta", aseguró.

Morales reiteró -tal como lo hizo en la convención del radicalismo y el domingo al emitir su voto- que Cambiemos debe sumar a dirigentes peronistas, y lamentó no haber encarado esa estrategia antes: "No sé si estamos a tiempo, tal vez no. Eso se debería haber hecho, para construir un frente lo más amplio posible", agregó.

En declaraciones al portal del diario Clarín, el jujeño respondió sin dudas cuando le consultaron si un hombre de ese partido debería acompañar a Macri en la fórmula nacional: "Ernesto Sanz y Mario Negri", fueron los dos nombres que dio por respuesta.

En la misma línea se pronunció el ganador de la interna de Cambiemos mendocina, Rodolfo Suárez, quien consideró que "el triunfo en Mendoza deja a los radicales en mejor posición para dar un vice radical a Cambiemos", dijo, y apuntó que si bien "hay muchos dirigentes, quizás es conveniente que sea mujer", en declaraciones formuladas a Radio La Red.

La frase fue a favor de la vicegobernadora Laura Montero, una de las tantas versiones que se corren en la negociación. Por su parte, el presidente de la UCR nacional y actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que los nombres para acompañar al presidente Macri se van a empezar a hablar "entre martes o miércoles", pero agregó que "las definiciones van a estar más entrada la semana, o la próxima".

Desde la Casa Rosada quien salió al cruce de los reclamos fue el ministro del Interior, Rogelio Frigeiro, quien también suena para ocupar ese espacio. "Hay muchos mejores que yo", respondió cuando fue consultado al respecto, y luego reiteró su preferencia por el senador mandato cumplido Ernesto Sanz. "Es uno" de los dirigentes que tiene "condiciones y chances", aunque dijo que no quiere "descartar a nadie antes de que se discuta el tema entre los socios de Cambiemos".