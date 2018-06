El jefe de Evolución en la Cámara de Diputados , decidió desplazar de la bancada al legislador mendocinopor haber modificado su voto respecto de la despenalización del aborto, luego de haberse expresado a favor de la iniciativa."Quiero comunicarte que he tomado la decisión de votar en contra de la ley que despenaliza el aborto, desprendido de cualquier presión. Se está discutiendo sobre la interrupción de la vida en el seno materno y eso me ha hecho mucho ruido. El centro de esta discusión es la vida", manifestó Ramón el pasado lunes, al modificar su postura.Por su parte, el ex embajador en Estados Unidos manifestó: "Cualquiera sea el motivo de su cambio, nos parece que la manera en que se ha comportado no está a la altura del debate ni de los estándares que pretendemos para nuestro espacio por lo que ya no participaremos de ningún interbloque con él".En diálogo con canal América, Lousteau rescató que "resulta claro que habiendo tanto en juego, hay presiones. De un lado y del otro. Y los diputados no son ajenas a las mismas. Esperemos que el diputado no haya tomado su decisión influenciado por estas presiones o, peor aún, como fruto de la especulación política".