Martín Lousteau planteó la necesidad de una coalición política para superar a Cambiemos. El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires hizo un repaso de la coyuntura política y económica, y analizó la posibilidad de integrar varios actores políticos en un solo espacio para revertir la crisis actual.



Lousteau recordó que "hace ya más de cuatro años se reunía en Gualeguaychú la Convención Radical, que aprobaba una alianza con el PRO y la Coalición Cívica, que luego adoptaría el nombre Cambiemos". El legislador rememoró que "fueron discusiones de alta tensión entre dos visiones diferentes: quienes defendían la postura que finalmente se impuso, aduciendo la necesidad de desplazar al kirchnerismo y las posibles ganancias en cuanto a espacios de representación que podría obtener el partido, y quienes dudaban de las coincidencias ideológicas del nuevo espacio o reclamaban la necesidad de una alianza más amplia en aras de la gobernabilidad".



El economista, en este sentido, fue tajante: "Desde entonces, pasaron más de 1200 días de gestión (...) En los cuatro años de administración de Cambiemos el ingreso por habitante habrá caído; la pobreza y la inflación, crecido; y la deuda habrá aumentado en más de 105.000 millones de dólares. El 2018 cerró con una fuerte recesión, un aumento del 50% en los precios y una suba de 100% en valor del dólar. Este año dista de dar un respiro".



Lousteau destacó: "El diganóstico de nuestros padecimientos requiere mayor profundidad y menos marketing, y que lo último que debemos hacer es sobreestimar la propia capacidad para abordarlos en soledad. Quienes creen que pueden resolver estos problemas estructurales por sí solos se sobreestiman y equivocan. Y corren el riesgo de pasar de responsabilizar a los gobiernos de los últimos 50 años por nuestro declive permanente a terminar hurgando en el pasado para justificar las dificultades actuales".



"El desafío que tenemos es reordenar y reimaginar nuestro Estado. Y, con él, también la economía y la sociedad. Esa no es una tarea para un solo espacio político, menos aún si es minoritario. Y es peor todavía si lo que intenta es tensionar, polarizando. En un discurso reciente, en apoyo del candidato a gobernador por Virginia del Partido Demócrata, Barack Obama dijo algo que se aplica tanto a su país como al nuestro: 'Si para poder ganar una campaña tenés que generar una división entre la gente, no vas a poder gobernarlos. No vas a poder unirlos, después'. Es imposible gobernar desde un 30% contra otro 30%; y tratar de construir un país donde la mayor pretensión es que el que piensa distinto la pase mal es de una irresponsabilidad mayúscula", continuó el legislador.



Según Lousteau, hay que "proponer soluciones acompañadas de una construcción política que haga que sean efectivamente posibles" y "construir consensos y ser capaces de racionalizar los disensos, lo cual requiere de una vocación de amplitud mayor a la existente".



"En los últimos años, hemos discutido hasta al hartazgo la cuestión de shock versus gradualismo. Pero el verdadero shock es el de exponer —tanto en la Argentina como en el exterior— que hay un diagnóstico mayoritario, común a muchos de nosotros. Tenemos la responsabilidad de mostrar que estamos dispuestos a compartir los costos de lo que hay que emprender si es que pretendemos sacar a la Argentina de su larga decadencia", señaló el diputado en una columna de opinión publicada en Infobae.



"No es tiempo de especular. Tampoco de discutir tan solo candidaturas o cargos. El radicalismo debe revisitar la Convención de Gualeguaychú para convertirse en el puente entre espacios que hoy parecen distantes pero que tienen la responsabilidad de construir lo que hace falta. Cambiemos, con su experiencia, debe ser parte importante de ello. Pero lo mismo vale para los radicales que no se sienten dentro de ese espacio, para Roberto Lavagna, para el socialismo de Santa Fe, para muchos gobernadores peronistas o de partidos provinciales, y también para sectores independientes y de la sociedad civil, todos conscientes de las penurias que los argentinos venimos acumulando y de lo que se requiere para dar definitivamente vuelta la página", cocluyó Lousteau.