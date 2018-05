Rousseff dijo que Lula será el próximo presidente de Brasil, esté "libre o en prisión. Lula es un preso político; es inocente y tiene que estar libre porque se está cometiendo un crimen con él, está siendo condenado por sus convicciones", sostuvo la ex mandataria destituida por el Congreso en agosto de 2016, cuando estaba por llegar a la mitad de su segundo mandato consecutivo.

Pese a que cumple una condena a 12 años y un mes de corrupción, y está procesado en otras cuatro causas por motivos similares, Lula figura al frente en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo.

Víctor Santa María, Secretario General del SUTERH; Nicolás Trotta, Rector de la UMET y Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO, convocaron a una jornada en defensa de la Democracia y en contra de la detención de Lula. En el primero de los tres encuentros Rousseff agradeció uno a uno a los integrantes del panel, y, en especial, reconoció a las mujeres que llevan consigo el peso social de la opresión y pronunció: "Lula inocente, Lula libre", al comenzar su discurso.

La mandataria hizo referencia a la dictadura argentina, a la incansable lucha por los derechos humanos y por la paz de los oradores que la acompañaron. También, puso en valor el apoyo y la lucha que llevan adelante cada uno de ellos por los trabajadores argentinos.

Dilma afirmó: "Lula ya es una idea. Es un simbolo de otro mundo posible en Brasil que ofrece la posibilidad de crecer y tener oportunidades. Lula es la unica arma para derrotar el proceso de retroceso que encuandra a Brasil en el neoliberalismo más violento".

La mandataria agregó: "Temo por la vida de Lula. Su condena es peor que lo que se sufría durante la dictadura. Están aislando a un ex presidente, es un preso politico. Él es inocente y por eso Lula Livre. Nada evitará que Lula sea Presidente en 2018".

Trotta, rector de la UMET, fue el encargado de dar la bienvenida y ceder la palabra a los oradores. Trotta brevemente expresó: "Lula Livre es nuestra consigna. Nuestra agenda es una agenda por la Democracia, la Libertad y la Dignidad de los trabajadores argentinos y de latinoamerica".

A su turno, Santa María enfatizó: "Junto a Lula pudimos inaugurar la primera universidad de gestión sindical. En ese momento, me decía que cuando los trabajadores toman las oportunidades, son ellos quienes hacen las transformaciones más profundas y duraderas. La libertad de Lula significa la libertad de nuestros sueños e ideas. Hoy Lula no está detenido por ser Lula, sino por llevar adelante una presidencia que le dio dignidad al pueblo. Los poderosos no se bancan que un trabajador sea presidente en la quinta potencia del mundo”.

"Hoy no hay un feliz día del trabajo. Porque no hay empleo, porque se llevan nuestro salario", sintetizó el dirigente del SUTERH.

Gentili, secretario de CLACSO hizo referencia a la importancia de la unidad latinoamericana e invitó a poner en valor la presencia de los trabajadores en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a quienes muchas veces la cultura les ha sido esquiva. Y resaltó: "Dilma es la presidenta electa de Brasil. Y cuando finalice su mandato, lo elegiremos a Lula".

El académico resaltó: "Es el Brasil esclavista, colonial y racista el que pretende mantener a millones de Lulas en cautiverio”

Y finalizó: "Un golpe siempre quiere silenciar la esperanza. No lo conseguirán y seguiremos gritando Lula Livre. Porque los poderosos tienen que aprender que cuando no nos dejan soñar, nosotros no los dejamos dormir".

La acompañaron en el escenario destacadas figuras del ámbito internacional como Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia; Cuauhtemoc Cardenas, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Del ámbito nacional, un nutrido número de dirigentes, referentes sociales y académicos dedicaron unas palabras a Dilma y a Da Silva.

Entre los oradores se destacaron: Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Pino Solanas, Senador de la Nación Argentina; Victoria Donda, Diputada Nacional Movimiento Libres del Sur; Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); Gustavo Menéndez, Presidente del PJ Bonaerense, Felipe Solá, Diputado Nacional; entre otros.

Otras actividades

El siguiente encuentro se llevó a cabo en el Salón Felipe Vallese de la CGT, Azopardo 802, donde la mandataria fue recibida por el Consejo Directivo de la confederación: Héctor Daer, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Víctor Santa María, Noe Ruiz, entre otros.

La reunión tuvo como objeto repudiar las políticas de ajuste y de deterioro institucional que azotan Latinoamérica y especialmente el Brasil.

Finalmente, la jornada finalizará a las 19:30hs con un evento cultural de cierre en la Sala Caras y Caretas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento 2037, llamado “Encuentro de la cultura y el arte por la democracia en Brasil y la liberta de Lula”.

Dilma, Santa María, Trotta y Gentili compartirán el escenario junto a protagonistas del mundo artístico de la Argentina. Entre ellos se destacan: Cristina Banegas, Peteco Carabajal, Rita Cortese, Juan Falú, Horacio Fontova, Osmar Núñez, Palo Pandolfo, Teresa Parodi, Carolina Peleritti, Miguel Rep, Diego Rolón, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, Roly Serrano, Dolores Solá y Liliana Herrero. La conducción estará a cargo de los periodistas: Tití Fernández y Any Ventura.