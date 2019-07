El presidente Mauricio Macri recordó este lunes a los miembros de las fuerzas de seguridad caídos en cumplimiento del deber, a los que calificó de "héroes", durante un homenaje realizado en la Casa Rosada.

“Hoy recordamos a los que, en ese camino de compromiso tan profundo, perdieron la vida en cumplimiento del deber. A las mujeres y los hombres con vocación de servicio, héroes de los que estamos orgullosos y con los que vamos a estar siempre agradecidos”, dijo el Presidente tras entregar distinciones a familiares de uniformados asesinados durante 2018.



Destacó que "eligieron estar ahí donde se los necesita, haciendo la diferencia, ayudando al de al lado y salvando vidas", y enfatizó que “hay que tener un corazón muy grande para asumir un compromiso tan importante, incluso sabiendo que sus propias vidas están en juego”.

“Si hay algo que los miembros de estas fuerzas tienen en común es que se dedican a cuidarnos a todos; a velar por una Argentina en paz, segura, con respeto y en orden”, puntualizó el jefe de Estado.

LEÉ TAMBIÉN: Intimidades de La Rosada

Remarcó que “cada uno de ellos eligió dedicarse con total entrega y honor a cuidar a sus compatriotas”, a “estar donde se los necesita, haciendo la diferencia, ayudando al de al lado y salvando vidas”.



“Hay que ser muy valiente para decir ‘presente’ cuando se los convoca a entrar en un barrio para derribar un búnker de droga, cuando hay que enfrentarse contra delincuentes armados o custodiar las calles para que los argentinos vivamos sin miedo y en paz”, afirmó.

Junto a @mauriciomacri rendimos homenaje a los miembros de las fuerzas federales de seguridad caídos en cumplimiento del deber. Honramos la vida y la memoria de los héroes que dieron todo por la Patria. pic.twitter.com/8Qm93VC9di — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2019



“Esa es la valentía que conmemoramos hoy. Esa es la vocación de servicio y el patriotismo de los que vamos a estar siempre orgullosos, y que sabemos que es una inspiración para sus compañeros de las fuerzas, que tienen un trabajo que no da descanso”, apuntó.



Dirigiéndose a los prefectos, gendarmes y policías federales y aeroportuarios, remarcó que “siguen dando la batalla contra las mafias y el crimen organizado, cuidando a nuestros jóvenes del narcotráfico, defendiendo y llevando tranquilidad a millones de familias en sus barrios”.



“Tienen un trabajo valioso, se juegan la vida por nosotros y merecen toda nuestra admiración y cuidado”, puntualizó sobre los cuadros de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

LEÉ TAMBIÉN: Arranca La Rural en medio de la campaña

"Sé que no hay palabras que calmen el dolor", les dijo el Jefe de Estado a los familiares de los caídos y expresar su "admiración" por cada uno de ellos.

El Presidente Macri junto a Patricia Bullrich y oficiales (Télam).

Se trata de los policías federales Osvaldo Ravenna (comisario mayor muerto en la localidad bonaerense de Banfield al resistir un asalto) y Gabriel Morelli (sargento primero baleado en la puerta de su domicilio en el partido bonaerense del Merlo al intentar frenar una disputa callejera).



Por Gendarmería fue homenajeado Jorge Duarte (cabo primero fallecido mientras patrullaba la Ruta Nacional N° 34, en la provincia de Salta) y por Prefectura, Sergio Alencastro (cabo segundo muerto al accidentarse en un patrullaje en el río Paraná, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana).



Macri agregó que es "una inspiración para sus compañeros que siguen dando la batalla contra el crimen organizado" el recuerdo de esos "héroes" que cayeron en cumplimiento de su deber, y asumió que no se puede "vivir en una Argentina más segura si no cuidamos a los que nos cuidan".



“¿Cómo podemos pensar en vivir en una Argentina más segura si no cuidamos a quienes nos cuidan? Ese cuidado y esa admiración es el mejor homenaje que les podemos hacer a cada uno de los hombres que hoy recordamos”, recalcó.

LEÉ TAMBIÉN: Macri participó de una choripaneada en club porteño

Acompañaron al presidente Macri en elacto que tuvo lugar esta mañana en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia; el director nacional de Gendarmería, comandante general Gerardo Otero; el titular de Prefectura, prefecto general Eduardo Scarzello; y el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich Griot.