Por Gabriel Calisto

gcalisto@cronica.com



Una de las visitas que más sorprendió durante el fin de semana del G20 fue la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien se lo vio conversar durante algunos minutos con el presidente Mauricio Macri.



En la conferencia, Macri reveló parte del diálogo que mantuvo, y se refirió a la final de la Copa Libertadores, que se jugará en Madrid tras los incidentes del fin de semana del 24 de noviembre. "Los argentinos vivimos días muy duros que nos obligan a hacer una reflexión profunda sobre la violencia y por qué se da en ciertos ámbitos", arrancó el presidente al responder la pregunta de un periodista. "Yo lo dije en aquel momento y lo vuelvo a decir: me parecen peor que los violentos que tiran piedras a un colectivo aquellos que escupen a una persona que tienen al lado", añadió.



La referencia fue directa a lo que sucedió en los pasillos del Monumental, más precisamente en el sector de la confitería cuando, durante las distintas reuniones que se daban entre los presidentes de los clubes con los dirigentes de Conmebol y el propio Infantino, los hinchas que estaban en el lugar agredieron tanto a Daniel Angelici como al presidente de la FIFA. "Eso creo que fue más importante en la determinación de la Conmebol para decidir el cambio de sede", reveló Macri, aportando un dato que se desconocía hasta ahora.



Sobre el cierre de su respuesta, el mandatario argentino cuestionó a los jueces porteños que "en apenas unas horas liberaron a aquellos que el fin de semana fueron capturados con bombas molotov". Eso le sirvió de pie para contar que "todos vimos las imágenes del micro de Manchester City siendo apedreado cuando llegaba al partido contra Liverpool" -el video fue viralizado- y agregó que "al que agarraron tirando piedras le dieron 14 años de cárcel. Yo no quiero tener que militarizar la Ciudad por un partido, entonces la Justicia tiene que encontrarle la vuelta para que no salga y haya castigo para quienes hacen estas cosas. Quiero ver qué hincha se animaría a tirar una piedra si sabe que lo van a condenar así", se preguntó.



El propio Infantino había dicho el fin de semana que "los argentinos tienen que calmarse" porque "veo un nivel de agresividad imponente". "La gente se tiene que calmar. Hay niños, hay niñas, tenemos que dar el ejemplo. Cuando veo estás imágenes del niño con las bengalas… Uffff. Cuando tienes niños, y yo tengo cuatro, ¿¡cómo puedes hacer algo así!? No hay palabras. Y esto es lo que quisiera decirle a los argentinos. Paren, dense cuenta de que es solo un partido", declaró al portal Infobae. En otro tramo de esa entrevista le preguntaron su opinión sobre una frase del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien consideró que "la Champions es un partido de playstation, y la Libertadores es fútbol de verdad", a lo que Infantino respondió con otra ironía: "Vine a ver el fútbol de verdad y no vi el partido… No sé si no hubiera sido mejor ver un partido de PlayStation esa tarde".



Al ser consultado sobre los escupitajos que sufrió durante su paso por el Monumental, apeló una vez más a la comparación con el videojuego: "mientras caminaba por esos pasillos pensaba que no iba a ver un partido de PlayStation…", aseguró.



Por último, dejó un mensaje que relacionó a la política pero también al deporte: "Ah, quiero decir que con lo que vimos el fin de semana, con los operativos y todo lo que salió bien, que la violencia nunca es espontánea. Tanto lo que pasó en el partido como lo que se vio en el Congreso".