Al tomar la palabra, el presidente Mauricio Macri agradeció a quienes lo votaron y luego comentó: "Sabemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada del proceso duro económico que recorrimos".



"Vamos a revertir esta mala elección de ayer para que el cambio continúe", manifestó y agregó: "Lamentablemente tuvimos un día muy malo. Estamos más pobres que antes de las elecciones. La subida del dólar fue un impacto muy fuerte".



En tanto indicó: "Tenemos que hacernos cargo y lo vamos a hacer. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, es lo que vengo contando hace años".



"Las empresas bajan, el riesgo país subió y el dólar también. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo", dijo para subrayar que como viene diciendo hace 3 años: "El mundo económico no confía en el kirchnerismo".Luego, al tomar la palabraexpresó: "El presidente está en control, con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos. Esto no terminó, fue una elección primaria".Más tarde, Macri sostuvo en esa línea: "Vamos a seguir trabajando. Es mi deber trabajar coco a codo durante este momento complejo que es la incertidumbre electoral. La economía venía muy dañada, pero estamos mejor que en el 2015"."He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados para invitarlos a participar, tenemos más propuestas", manifestó el presidente.Sobre la situación económica comentó: "Los mercados hoy esperaban otra noticia. No puedo detallar las medidas del Banco Central"."El kichnerismo ahora tiene otra responsabilidad porque ellos no despiertan confianza. Que se hagan cargo de la expectativa que generaron. Esto está dañando a todos los argentinos", manifestó más tarde.Al mismo tiempo aclaró: "Yo no hago responsable a nadie más que a nosotros por la derrota. Acá hay un voto bronca. Lo lamento en el alma, por suerte la elección es en octubre"."Los responsables de los resultados somos nosotros, pero yo no manejo los mercados. Ojalá que el kirchnerismo se haga cargo de lo que generó", dijo y luego expresó: "Estamos gobernando como corresponde y nos hacemos cargo. Queremos proteger a los argentinos".En referencia a su Gobierno comentó: "En estos años la situación económica ha sido difícil. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo nos espera un gran futuro, estamos convencidos". Ante la consulta respondió : "Los cambios de gabinete se hacen cuando se pasa una elección. Creo mucho en el valor del equipo, no hago modificaciones por cuestiones simbólicas"."No le echamos la culpa a los que votaron, pero es interesante que la gente analice el impacto. Muchos no votaron, esto no terminó. Hay un escenario que todavía está abierto", subrayó confiado de cara a los comicios de octubre.Ante la consulta dijo: "No voy a dejar solo a los argentinos. Por más que contengamos el dólar, si se confirmase que el kirchnerismo gana en octubre, el problema va a estar. Esto es sólo una muestra de lo que puede pasar"."El mundo ve el pasado como el fin de la Argentina. Ahora hay mucho interés en el país. Están sucediendo cosas", destacó confiado el presidente.Sobre la pobreza indicó: "He estado en la casa de muchos argentinos que tienen problemas. Este proceso de construcción económica lleva un tiempo y hay que generar empleo". "Lo sé más que nadie. No ha habido un presidente que haya recorrido tanto el país como yo. Estoy acá para ayudar, no vine para otra cosa", agregó.En tanto comentó: "Hay que terminar de cruzar el río, nunca estuvimos tan cerca. En la elección de ayer hemos puesto una duda, los atajos no funcionan"."Cuando arrancamos teníamos cepos, estábamos en default, aislados del mundo y hemos transformado muchos temas. Lo que no podemos revertir es la incertidumbre política", recordó y para finalizar dijo: "Hoy la Argentina está en una posición de desarrollo que no teníamos hace muchos años. Tenemos que confirmar el rumbo. Confío en que vamos a revertir el mal resultado de ayer".