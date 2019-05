El presidente Mauricio Macri dijo este martes en la localidad correntina de Loreto que en la Argentina "queremos trabajo, no impunidad", en un breve discurso tras recorrer junto al gobernador Gustavo Valdés el Centro de Interpretación e Información Turística que se construye en el portal San Antonio en los esteros del Iberá.

"Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad", afirmó.

Seguidamente, el jefe de Estado expresó que "queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría".

Se refirió además a la alegría de los pobladores que "ven el movimiento que va creciendo alrededor de Loreto, para que cada uno de los loretanos tenga trabajo". En tanto, destacó los proyectos que "se hacen realidad en cosas concretas" y mencionó que 200 mil personas viven alrededor de los esteros del Iberá y son más de 600 mil los del circuito ecoturístico que incluye también a Chaco y Formosa.

"Esto no es casualidad, es una idea, la de desarrollar estas capacidades, por eso son importantes la rutas, líneas de aviones, internet, estamos trabajando en las bases, los cimientos, con estos cimientos tenemos un gran futuro por delante", remarcó Macri.

Finalmente, antes de partir al Club Social y Deportivo de Loreto, el Presidente improvisó unos pasos de baile en el espectáculo de danza chamamecera que se desplegó en el lugar.

Antes de su breve discurso, el gobernador Valdés le dio la bienvenida y destacó la obra que se está realizando en forma conjunta con el Gobierno nacional.

"Estamos agradecidos, porque el turismo, es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la provincia", aseguró el mandatario correntino.