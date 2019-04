El presidente Mauricio Macri admitió hoy que "cuesta más salir de una inflación de 80 años", asumió que no era "tan fácil" como preveían y apuntó contra “comportamientos culturales que cuestan erradicar”, pero aseguró que se comenzó por hacer "lo que corresponde" y "no vivir de prestado" con el presupuesto con déficit cero, en un mensaje que brindó durante la inauguración de las nuevas oficinas de la empresa Accenture, en Parque Patricios, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Este mensaje se dio un día antes de que el Indec de a conocer la cifra oficial de la inflación en marzo. Macri anticipó que ese dato será "un pico" en las mediciones, pero aseguró que será el inicio "para ir avanzando y erradicarla".

"Hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hace cada uno en su casa, que es no vivir de prestado, no gastar más que lo que se tiene. Y estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tienen que estar equilibrado. De ahí empezamos a construir un país en el que no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico a partir del cual vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría que tiene una inflación de un dígito”, subrayó.

El presidente adminitió que la inflación genera "una inestabilidad enorme" y reconoció que también afecta a todos "para llegar a fin de mes".

Y agregó sobre el tema: "Lo que estamos discutiendo es algo que ya resolvieron los peruanos, los chilenos, los paraguayos, los uruguayos: ninguno de ellos están preocupados por la inflación, por el tipo de cambio, porque han logrado estabilidad macroeconómica, han logrado tener dirigentes responsables que no mientan y que gasten exactamente los impuestos que les pagamos. Y como queremos pagar menos impuestos, tenemos que tener gente capaz de gastar cada vez menos".

El dato que dará a conocer el Indec este martes mostrará nuevamente un alto índice de inflación. En febrero fue del 3,8%, la más alta desde octubre, cuando había sido de 5,4%, y el acumulado del primer bimestre del año es de 6,8%.

A su vez, sobre su gestión comentó que quiere que "muchos argentinos se sientan protagonistas" y sean "parte de la vida diaria de su país, y de la vida diaria del mundo, porque desde acá hacemos trabajos para el mundo entero".