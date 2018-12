Por Roberto Di Sandro

En la agenda presidencial sobresale un círculo donde dice "visitas al interior". De allí que la semana a iniciarse enfoca varias, una de las cuales es a Misiones. Consideran fuentes consultadas que "en este itinerario que abarcará todo el país lleva la carpeta de su futura reelección". Es decir: se lanza directamente a la campaña electoral que desembocará a fines del año para elegir nuevamente presidente. En tanto, ahora, hace horas, está descansando en Neuquén, en una zona donde se juega al golf y él practica. Toda su familia está allí esperando el momento de ver el partido de más historia en el país y sus alrededores: Boca- River o River- Boca.



El futbolero mandatario, hincha furioso de la azul y oro, insistió hasta último momento para que el encuentro se juegue en la Argentina y en River -"donde corresponde", afirmó-, pero no pudo. La Conmebol pudo más que él y Madrid es hoy el centro de atención del deporte en todo el mundo. Se informó que Macri viaja hoy de regreso a Buenos Aires y llegará a las 13. Después se tensionará viendo el Superclásico en Olivos o en Los Abrojos. Lo que sí culminó fue la gran euforia que lo envolvió al día siguiente de terminar el G20. Estaba exultante en la Casa Rosada. Bromeó con todo el gabinete y se lo vio sonreír constantemente. Después, todo se apagó. A las horas nomás subieron el riesgo país y el dólar; los cortes en las calles fueron interminables; los reclamos para terminar con la desocupación crecen a cada instante; la inseguridad vuelve a incrementarse en todos lados, y los conflictos gremiales se vienen encima sin que aparezcan soluciones. "Todo volvió a la normalidad", dijo una voz del corazón de Balcarce 50 a modo de ocurrencia que no gustó nada. Para colmo se volvió a revelar la polémica Lilita Carrió, quien tildó de "fascista" la resolución de Patricia Bullrich de tirar a matar por parte de la policía. Sin embargo, se reiteró una afirmación del propio mandatario ante estos problemas y otros que surgen a diario. Expresó: "Nunca tuvimos esta relación con el mundo (por la presencia del G20 en la Argentina), pero eso no significa que hayamos resuelto nuestros problemas". Y un agregado en la intimidad: "Los nuestros son de nunca acabar". La descripción continúa ahora con lo que acumulamos en nuestro cofre informativo.

Golpe a la economía

Llegó a manos del Presidente este informe: "Están cerrando 25 pymes por día". Lo mostró el equipo económico. El descanso en el Sur se cortó un instante por este impacto. De allí que mañana, en la habitual reunión de gabinete -si se concreta-, habrá que definir la situación. La comisión de Industria del Congreso, en Diputados, trató el tema el otro día con su titular José Ignacio de Mendiguren e inmediatamente una copia de lo tratado fue enviada al PE. Ahora los números: las ventas minoristas cayeron un 16%: el salario real, cada vez más en baja; la importación de bienes de consumo aumentó 19%; el índice dice que los despidos son incesantes. Casi el 50% de la capacidad productiva del sector se encuentra ociosa. Para qué más, ¿verdad...?

Obsesión: los votos

Tras repetirse la frase de que "la gran realización del G20 fue un triunfo de paz y de armonía en la Argentina", la inquietud vuelve a surgir. Ahora se abre un camino obsesivo del gobierno hacia el objetivo final: los votos. Se inicia el año de la campaña electoral. Hasta ahora Macri lo dice muy así al pasar, desea su reelección. Hay una agenda bien marcada en encuentros en todo el país. Las visitas comenzarán a concretarse quizá mañana, viajando a Misiones. Luego, a todo el territorio. Le están marcando con círculo los viajes. Serán rápidos pero directos. Encontrándose con grupos "de todos los sectores". Así comentan. El papel de anotaciones está lleno.

¿Y la pobreza cero?

Llegó el capítulo clásico de Intimidades: Breves y Sabrosas. Anotamos en número:

1) ¿Y la pobreza cero? ¿Dónde quedó? Lean: aumentó cinco puntos. Lo dice el informe de la Universidad Católica, entidad seria en todos sus aspectos. Se va a llegar a 33% "y un poco más". El gobierno anterior la dejó en un 30. La UCA lo dará a conocer oficialmente en días. Macri dijo que quería llegar a pobreza cero. ¿Y eso dónde está?

2) Atención: alguien que comienza a dar un paso al costado: Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. Desde la cima del poder quieren ubicar allí a un gran amigo de Macri: Francisco Cabrera. En cualquier momento sale el anuncio.

3) Apreciación escuchada en grupitos privados, pero que también rodean algunos cercanos al oficialismo: "El gobierno tiene esas cosas. Si sale bien, seguimos; si no, damos marcha atrás y listo". Qué tal.

4) Alguien que quiere volver: Mario Quintana. Lo echaron hace poco tiempo a pesar de tener una fuerte relación con Lilita. Hace pocos días, el despedido estuvo conversando largamente con el Presidente en la Rosada.

5) Hay cierto disgusto por la forma en que se trata a Paolo Rocca. Dentro del mismo gobierno. Lo califican como un hecho "muy injusto". Ah. Este asunto derivó -lo afirman en la Unión Industrial- en la suba de riesgo país.

6) El día a día: las encuestas que hace el gobierno. Se juntan mucho Jaime Durán Barba y Macri. La imagen presidencial está en baja. Durante el G20 los números mejoraron. Días después volvió a bajar. Dicen que el "teñido" consejero ecuatoriano del número uno deberá agudizar la táctica. Final del bloque.

Sensibilidad

El gobierno felicitó la actitud del distrito de San Isidro, gobernado por Gustavo Posse, quien mostró en un acto la verdadera integración que necesita el país y la actitud de sensibilidad que se debe tener. La ceremonia recordó el Día Internacional del Discapacitado, y se dieron cita las más altas autoridades del gobierno y de diferentes comunidades. El Presidente envió un mensaje. Posse emocionó con su palabra. Un recuerdo en este espacio para un gran colega de la Redacción de Prensa que nos dejó: Alberto Núñez. El Círculo de Periodistas de la Casa Rosada abraza con emoción a toda su familia.

Como siempre, en siete días volvemos a estar en estas mismas páginas, y a las 22 del miércoles en Crónica HD. Esta noche a festejar, pero sin romper nada. Cualquiera que gane, es un triunfo del fútbol argentino.