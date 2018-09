No fue un sábado más en la Olivos'>Quinta de Olivos. Desde hora temprana, el presidente se reunió en una agenda que incluyó como principales cabezas a Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. A ellos se sumó en horas de la tarde el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Fue asi como durante todo el día se empezó a armar el paquete de medidas económicas que si bien se conocerán en su totalidad mañana, ayer tuvieron un puntapié inicial. La idea de Mauricio Macri es una marcada reestructuración de su administración.



El objetivo sería reducir a la mitad el Gabinete. Por ejemplo, diez ministerios serían absorbidos por Carteras, en tanto los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui dejarían de supervisar la gestión de los ministerios. Claro está que ese shock de medidas económicas no se reducirán a esos recortes, por eso no se descartan que en las próximas horas pueda haber otros cambios.



Calificados voceros aseguraron que los ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización se convertirían en secretarías de otras Carteras.

Olivos'>Quinta de Olivos. Se convirtió en el centro de la escena política.

Ciencia y Tecnología pasaría a Educación. Lo mismo podría ocurrir con Cultura. Salud será tomado por Desarrollo Social; Energía, por Transporte; Ambiente, al igual que Modernización, por Jefatura de Gabinete; Trabajo, por Producción. Agroindustria sería parte de Hacienda y Turismo podría quedar bajo la órbita de Producción.



El presidente Macri sabe que para restablecer la confianza de los mercados y estabilizar el dólar lo único prioritario es reducir el déficit, pero necesita tomar medidas drásticas y hasta desagradables para superar la crisis.



Concluida una semana que fue por demás agitada en lo que se refiere a la cotización del dólar estadounidense, que arrancó a 31,54 pesos y cerró en 37,99 tras haber superado a los 40, el jefe de Estado convocó ayer a sus principales funcionarios para evaluar el panorama económico y político, ya que la profundización del ajuste deberá aplicarse en los meses previos de las elecciones de 2019.



En ese marco, el Presidente había reunido el último viernes a sus principales colaboradores en Olivos, así como también mantuvo diálogos con dirigentes y economistas de otros espacios. Según trascendió, el objetivo de Macri es escuchar la mayor cantidad de puntos de vista para intentar implementar una serie de medidas que logren sacar adelante la economía nacional.



Otro acuerdo con el FMI

Además de las medidas que anunciará, el gobierno está acordando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el adelantamiento de envíos de dinero pertenecientes al crédito stand by acordado meses atrás.