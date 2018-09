El presidente Mauricio Macri llegó a los Estados Unidos para hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas ( ONU) este próximo martes. Además, tendrá en una cena con el mandatario local, Donald Trump.

El mandatario arribó este domingo por la mañana a la ciudad de Nueva York acompañado por su esposa Juliana Awada, y se alojó en el hotel The Langham, ubicado en la Quinta Avenida.

La primera actividad que tendrá el presidente será un desayuno con el diario Financial Times este lunes. Luego se reunirá con el Grupo Bloomberg y pasado el mediodia almorzará con empresarios inversores, a la espera de que se cierre el nuevo acuerdo con el FMI. Por la tarde, a las 14:30 (hora de Nueva York), asistirá a un evento con miembros del Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los EE.UU. (Amcham).

En todas estas reuniones y entrevistas, el presidente explicará con detalles la situación económica que enfrenta el país, en busca de recuperar la confianza de los mercados.

Pasadas las 19, tendrá la tradicional cena de recepción con Trump en el hotel Lotte New York Palace con el resto de los mandatarios que asisten al Debate General de la ONU.

Además, el presidente recibirá el premio “Ciudadano Mundial 2018” al igual que otros empresarios y políticos por parte del Atlantic Council.

El martes, Macri expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: la apertura está programada para las 8:00 y su discurso entre las 16:00 y las 17:30. Además, a las 11:00 de ese día participará de una reunión de Jefes de Estado del Mercosur y luego de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Terminada la asamblea, tendrá otro encuentro con inversores y, antes de cerrar su gira por Estados Unidos, formulará declaraciones a la prensa argentina.

De acuerdo con lo que trascendió, es inminente el anuncio por parte del FMI de una actualización del contrato con el Gobierno argentino, otorgando 20 mil millones de dólares más de lo pactado originalmente, por lo que no se descarta que tanto el presidente como el resto de su equipo (Nicolás Dujovne y Jorge Faurie) tengan una reunión con la presidente de la entidad, Christine Lagarde.