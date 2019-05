El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, rechazó la convocatoria del presidente Mauricio Macri, al señalar que la oposición no va a "avalar los 10 puntos" que propone Cambiemos, y destacó que "lo que no puede hacer la oposición es dejar a la Argentina sin una alternativa diferente a la del Gobierno".



"Me acordaba mucho en estos días de que en 1999, previo a las elecciones, los tres candidatos a presidente de entonces, Eduardo Duhalde por el PJ, (Fernando) De la Rúa por la Alianza, a la postre presidente de los argentinos, y (Domingo) Cavallo firmaron un acuerdo por el cual se comprometían a mantener el plan de convertibilidad que ya estaba herido de muerte y a los pocos años estalló por los aires", señaló Rossi´en declaraciones a radio La 990 AM.



El diputado santafesino además remarcó que la oposición "no puede dejar a la Argentina sin una alternativa diferente a la del Gobierno".



"No vamos a avalar los 10 puntos... la convocatoria al acuerdo invita a que vayamos a ningún lado", aclaró Rossi, y agregó: "El Presidente mandó una carta, un spam dirigido a una cantidad de argentinos y argentinas; no te invitan a discutir, te dicen acá tenés los 10 puntos".