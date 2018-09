Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

El presidente Mauricio Macri resolvió iniciar una gira por todo el país, en medio de reuniones donde se decide el futuro en el campo económico y social. En un clima de tensión por los reclamos que se suscitan desde todos los sectores y la falta de ideas para superarlos, el Presidente cambió la estrategia e irá a recorrer "zona por zona" todo el territorio para informar, en persona y "cara a cara" a la población de cuál será el plan elaborado en las últimas horas. Mientras tanto en la quinta de Olivos, sumando interpretaciones de los que se reúnen y a veces ni están, los grupos de funcionarios y de los que no son pasan por el despacho del mandatario. Se tejen todo tipo de comentarios en torno a los temas que supuestamente se tratan pero que nunca salen a la luz de la opinión pública porque nadie informa. Son muchos los accesos que hay en la residencia y entonces se inventan entrevistas de tal por cual pero nunca se sabe. Lo único cierto es lo que mencionamos y se produjo en las últimas horas: viajes al interior del Presidente.

La otra, también ya reflejada en los últimos días es que desde la Casa Rosada o desde "enfrente" donde está el Ministerio de Economía se darán a conocer los lineamientos definitivos de ese programa de acción que desembocará, según dice, en un núcleo de medidas económicas y sociales cuyo fin es tratar de superar la grave crisis que invade el territorio en todos sus rincones. El viernes arrancó en Olivos la serie de reuniones con personas cuyos nombres se desconocen y algunos se hacen visibles porque se lo ve de casualidad a través del vidrio del auto de alguien que se arriesga a bajarlo para mostrarse. Lo demás son individuos que alguien supuestamente los vio entrar o que "por razones lógicas deben estar en éstos momentos al lado del Presidente", alegan ante el cruce de algún periodista. Lo que sí supo Crónica y en las últimas horas es que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo una amplia aparición de los contactos con los gobernadores y que un emisario del Fondo Monetario Internacional escuchó atentamente en el curso de una "junta" del clásico círculo rojo o mesa chica del gobierno.

Menos ministerios

Sí. Por fin el jefe de Estado aceptó reducir ministerios. Por lo menos fusionarlos: Acaso los ministerios de Educación y de Ciencia y Técnica se unan; acaso Hacienda absorba al de Agroindustria. Pero también se está mirando que pasa con Energía, que recalaría en la órbita de Nicolás Dujovne. Hay más trazados para fusionar o eliminar. En esto está la Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra. No solo opinan los personajes oficiales sino también algunos "gurúes" de líneas privadas que participan de éstas reuniones que ahora -hoy mismo- se realizarán en la quinta presidencial. Todo se sabrá en muy poco tiempo porque según escuchó Crónica "el gobierno quiere comunicar como se debe y no como hasta ahora". Le dieron esa misión al subsecretario de Medios o como en otra época -bien cortito "y al pie"- se llamaba Secretario de Prensa. Su nombre, Jorge Grecco. A informar señor.

Se quedan... ¿Por ahora?

En medio de éste clima de crisis surgen los cambios en el gabinete. Se hablaba de la partida de Marcos Peña. Al contrario: Macri lo ratificó como a todos. Alguien dijo "por ahora". Quiere decir que en cualquier momento puede haber novedades. Hace algún tiempo, surgió la versión de que un gran peronista, muy amigo de Mauricio Macri se sentaría en el lugar de Peña. Nos referimos al misionero Ramón Puerta, actual embajador en España. Fue presidente por un día, en aquel dislocado momento de la Argentina -uno más, claro- cuando tuvo cinco presidentes en solo diez días. Pasó de largo, pero la versión había nacido nuevamente en las últimas horas. Se desmintió. Pero sí están tambaleando hombres como Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Hay sectores del gobierno que no quieren saber nada con que sigan. Uno de los más enérgicos en ese sentido es Horacio Rodriguez Larreta. Lo que obtuvimos fue una respuesta de una figura cercana a Macri: "No den nombres. Esperen. Solo el Presidente lo dirá en su momento, si es que él lo considera conveniente". Punto y aparte.

Breves y sabrosas

Y ahora rumores, versiones y "algo más" que usted no quiere ni puede creer pero asustan porque son reales:

a) Un gran reto de Lagarde al Presidente. Lo hizo cuando se adelantó a definir el nuevo pacto con el Fondo. En perfecto castellano le impactó: "usted debía haber consultado". Después se limó la aspereza.

b) "No insultan, pero...", comentó Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, cuando timbreó junto al diputado Waldo Wolff y los concejales Andrés Rolón y Rosalia Fucello. Posse, conocedor del paño recordando a su padre, declaró a los periodistas: "hablamos cara a cara con todos y muchos tienen razón. Hay que escucharlo pero darles soluciones, que es lo que hacemos". Vale.

c) La austeridad llegó hasta los baños de la Rosada. Hay algunos elementos necesarios que están rotos. La Secretaría General de la presidencia debe ocuparse. Pero sí; se ocupó de arreglar los teléfonos internos de la Sala de Periodistas. Algo es algo.

d) No faltó nadie. Se inauguró la "Voz del Corazón". Muestra de la vida y obra de un hombre extraordinario que por honor, honestidad, generosidad y virtudes que hoy no existen no pudo soportar tanta desidia en ésta tierra. Un grande con todas las letras: René Favaloro. La exposición se ve en la sede del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires calle 48 número 530 entre 5 y 6 de La Plata. Fue la última de éste segmento, pero está escrita con todo el corazón por éste escriba que tuvo el honor de conocerlo.

No escucha

Siguiendo opiniones de los políticos Crónica Intimidades "y algo más" se encontró con una coincidencia sorprendente: todos los requeridos tuvieron el mismo pensamiento del gobierno: "no escucha". Eduardo Duhalde reveló que mantiene entrevistas "con varios ministros" y percibe la falta absoluta de respuesta. "Están desorientados" acusó, mientras su esposa, a su lado y en un reportaje de Crónica HD fue rotunda: "no escucha". No habló de pluralidad sino directamente hizo referencia a Macri. En tanto dentro de Cambiemos algunos hombres rechazaron la injerenca del evaluador ecuatoriano Javier Durán Barba. "Basta de escuchar sus consejos. En la Argentina los analistas deben conocer el paño y solo nosotros lo conocemos".

Además se percibió una apreciación que también fue sumamente reiterada: "debe cambiar el rumbo económico". Es difícil pero no imposible. Un agregado: Durán Barba estuvo en Olivos. Los que dicen saber algo de lo que allí sucede señalaron: "habló poco con el Presidente y escuchó mucho". La impresión es que no lo dejaron hablar y hay cierto rechazo a sus especulaciones en torno a la imagen presidencial que cae día a día. Como dijo un ocurrente oficialista del grupo "se está destiñendo". En siete días volvemos. El viernes por Crónica HD a las 22. Chau.