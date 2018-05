El jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que el debate sobre la legalización del aborto es "un tema que debe tratarse con mucho respeto" debido a que "hay mucho en juego en términos de sensibilidades", al hablar esta mañana al término del Tedeum en la Catedral Metropolitana en el que el arzobispo de Buenos Aires hizo un llamado a "defender la vida".



En diálogo con periodistas, Peña se refirió de este modo a las palabras del arzobispo de Buenos Aires Mario Poli durante la homilía realizada esta mañana, con la presencia del presidente Mauricio Macri, en la que advirtió que "la defensa del no nacido debe ser clara, firme y apasionada".



En momentos en que Argentina discute en el Parlamento sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuya votación está prevista para el 13 de junio en la Cámara de Diputados de la Nación, Poli citó al papa Francisco: "Nos enseña que la defensa del no nacido debe ser clara, firme y apasionada", sostuvo.



Peña evaluó que "es un debate donde hay mucho en juego en términos de sensibilidades y perspectivas" pero destacó que "lo más importante es que en las próximas semanas se pueda mantener ese clima de respeto y diálogo y buscar los puntos en común más allá de las diferencias que pueda haber en cada una de las posturas".



Por otra parte, afirmó que "no está en la agenda" del Gobierno Nacional disponer una modificación en las retenciones de la soja, tras las versiones que indicaban que se avanzaría en ese sentido.



El funcionario insistió además en la necesidad de "no mentir" al ser consultado sobre si las tarifas "seguirán aumentando" y sostuvo que "lo que el Gobierno, y el Presidente plantea con total honestidad, es saber que lo que pagamos tiene que ver con lo que cuesta la energía".



"Vemos que sube el petróleo", argumentó, y pidió "no creer que lo que no se paga en las facturas, no se paga: Se paga por otras vías", añadió.



Por eso concluyó en que "lo importante acá es no mentir y trabajar en otros aspectos, como son la tarifa social", y también, dijo, en "mejorar nuestros hábitos de consumo ya que si eso mejora, vamos a pagar menos", finalizó Peña al retirarse del Tedeum en la Catedral Metropolitana por el aniversario de la Revolución de Mayo.