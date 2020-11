El ministro de Economía, Martín Guzmán, felicitó este lunes a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, tras su nominación como futura secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con quien dijo que espera "trabajar de forma cooperativa por una economía global más estable e inclusiva".

Si bien aún el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, no oficializó la nominación de Yellen para el cargo, la noticia fue confirmada por numerosas fuentes, por lo que sería la primera mujer en ocupar el principal cargo de política económica del país del Norte.



"Me sumo a la felicitación de Joseph Stiglitz para Janet Yellen, quien será nominada como Secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Esperamos trabajar de forma cooperativa por una economía global más estable e inclusiva", expresó Guzmán a través de su cuenta en la red social Twitter, en donde replicó una felicitación que el premio Nobel de Economía 2001 le hizo a la ex presidenta de la FED.



A sus 74 años, Yellen también fue la primera mujer en encabezar la FED, entre 2014 y 2018, cuando fue apartada de su cargo por el actual presidente norteamericano, Donald Trump, descontento con su política de tasas de interés, convirtiéndola en una de las pocas presidentas que no permanece en el cargo por un segundo mandato.



De hecho, al principio del mandato de Trump, no dudó en advertir acerca de los riesgos que tendrían sobre el déficit fiscal recortes de impuestos como los que proponía el presidente republicano.



"La política fiscal tiene un papel muy importante que desempeñar ahora", aseguró Yellen en noviembre cuando, también, pidió un impuesto a las emisiones de carbono para combatir el cambio climático. "Necesitamos políticas públicas orientadas a hacer una gran diferencia en el cambio climático", dijo recientemente, según citó la Agencia AFP.

La formación y carrera de Janet Yellen

Graduada de la Universidad de Yale, Yellen pasó un tercio de su carrera en la FED, primero como investigadora económica y luego en roles más altos, además de desempeñarse como asesora económica del expresidente Bill Clinton entre 1997 y 1999.



En 2010 fue adjunta del expresidente de la FED, Ben Bernanke, y supervisó el gran plan de apoyo monetario para ayudar a la economía estadounidense a salir de la crisis financiera mundial de 2008.



En 2014, tras suceder a Bernanke en su puesto, la revista Forbes la calificó como la segunda mujer más poderosa del mundo, detrás de la canciller alemana Angela Merkel.