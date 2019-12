El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó esta semana a distribuir la tarjeta alimentaria a más de 4 millones de personas que, según se estimó oficialmente, deberían tenerla en su poder hasta marzo del 2020.



Las tarjetas serán entregadas "en forma automática", sin necesidad de trámite previo ni intermediarios a quienes reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años, así como a embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad, a partir del cruce de datos que realiza el Anses y las bases de datos de las AUH.



"No se tramita en ningún lado, ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona", precisaron desde la cartera de Desarrollo Social.



En total serán cerca de dos millones de plásticos los que se repartirán, que se cargarán el tercer viernes de cada mes con 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de si el titular de la tarjeta se tiene uno o más hijos, respectivamante.

Arroyo apuesta a que estas tarjetas beneficien también a las pymes, los comercios y las pequeñas actividades productivas, que generan en conjunto el 80% del trabajo, al generar mayor consumo.

Pero el ministro es consciente que este Plan debe "articularse" con otras políticas, entre las que enumeró algunas que ya tienen previstas como "el crédito bancario" para actividades como la construcción, textil, reciclado y producción de alimentos.

"Tiene que ser un gran plan de trabajo, además de un plan contra el hambre. El gran desafío es vincular plan social con trabajo", afirmó el ministro al señalar que para ello tienen un rol fundamental "las pymes".

Daniel Arroyo junto a su grupo de trabajo y el presidente Alberto Fernández.