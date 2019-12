Más de 900 dirigentes de todo el país buscaron consensos entre las confederaciones gremiales empresarias que representan a las pequeñas y medianas empresas, y bajo el lema "El País Federal Pyme y el Nuevo Escenario Productivo", presentaron su visión sobre la situación de las Pymes, y plantearon la necesidad de "unirse para lograr las demandas" del sector.

El evento que se realizó en Parque Norte, contó con la presencia de empresarios, representantes gremiales, autoridades nacionales y provinciales. Entre los oradores y los presentes, estuvieron Roberto Marquinez presidente de la Confederación General Económica (CGE), Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Gerardo Díaz Beltrán de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) y por la Confederación General del Trabajo ( CGT), su secretario general Héctor Daer, de Sanidad, y su hermano Rodolfo Daer del gremio de la alimentación.

Los empresarios de comercio, industria, turismo, economías regionales, servicios y construcción evaluaron medidas, contrapropuestas y acciones, representando a unas 500.000 empresas que hay en la Argentina y que ocupan el 80 % del empleo total del país.

"No tengo dudas que el Gobierno va a convocar al sector pyme. Estamos con propuestas y dispuestos a colaborar. Lo haremos con convicción, con compromiso y con exigencia para que las pymes tengan el lugar que les corresponde y sean parte de las grandes decisiones", aseguró Beltrán, presidente de CAME.

Por otro lado, Beltrán agregó: "Quiero agradecer a los integrantes de las entidades que apoyaron esta unión. Viendo la etapa que está viviendo la Argentina, entendimos que teníamos que construir una opción diferente. Deponer mezquindades y trabajar por un objetivo común, que son las pymes".

Sobre la realidad del sector, Fernández de CGERA expres{o: "Este pésimo momento solo va a cambiar si las PYMES somos protagonistas. En el país hubo muchos nunca más, pero tenemos que decir a partir de hoy nunca más al cierre de una pyme y a la pérdida de empleo".

"No es menor que estemos reunidos aquí porque nos dimos cuenta todos de que todos estamos en el mismo barco", dijo Fernández y aseguró: "Hoy hemos logrado después de mucho diálogo y de mucho esfuerzo que la CGERA Y CAME confluyeran para recrear la a CGE y nutrirla con los verdaderos y genuinos representantes"

Mientras que Roberto Marquinez recordó ante todos el cierre de la CGE en todas las dictaduras militares y remarcó "la necesidad de la reconstrucción actual" siguiendo la línea del modelo del fundador de la Confederación General Económica (CGE) José Ber Gelbard, junto a todas las Federaciones provinciales, CAME y CGERA " porque es tiempo de unidad y búsqueda de consensos". Marquinez, también destacó la importancia de la sinergia entre el sector sindical y los empresarios. "El consenso social está acá", dijo.

Marquinez, en su discurso en la reunión expresó que no hacía falta explicarle a los empresarios nacionales cómo están hoy en términos de "capacidad ociosa, retraso en materia de tecnología aplicada, carga impositiva, distorsión regresiva de costos, caída del consumo e ineficacia logística".

El presidente de CGE aseguró: "Me permito compartir mi esperanza, que no es la de un dirigente aislado, sino que es la de un conjunto de directivos de nuestras tres organizaciones, la CAME, la CGERA y la CGE, que representamos a todos los sectores de la actividad económica de la Argentina y de todas las provincias y regiones".

Ante todos expresó que su esperanza es "activa y comprometida" hacia "un camino de un desarrollo sustentable en lo económico, equitativo en lo social, amigable en lo ambiental y sostenible en el tiempo", exclamó.

Al cierre del encuentro, Héctor Daer, habló sobre la "necesidad de alcanzar acuerdos" para que el país "no solo logre salir de la crisis sino para proyectar un país diferente", que vuelva a tener distinciones en la región y en el mundo.

La CGE, forma parte importante de la historia económica de la Argentina de los últimos setenta años y ha sido por el Estado Nacional para instiuttcionalizar el acuerdo social. Hoy, en el marco la alianza con las entidades CGERA y CAME, esperan sumar nuevas organizaciones para trabajar en la agenda pública hacia una economía "fortalecida, próspera y en equidad".