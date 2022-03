Mauricio Macri blanqueó su intención de volver a ser candidato a Presidente en 2023. "Va a haber segundo tiempo y será el gobierno del cambio", anticipó. De todas maneras pidió a los dirigentes y militantes de su alianza, Juntos por el Cambio, "tener en claro para qué queremos volver".

El exmandatario fue entrevistado por el periodista Diego Sehinkman en la señal de noticias TN. Allí reivindicó lo realizado durante su gestión, entre 2015 y 2019, y reiteró sus propuestas de bajar impuestos y privatizar empresas públicas, poniendo como ejemplo Aerolíneas Argentinas.

La frase "segundo tiempo" viene sonando hace rato en el entorno de Mauricio Macri como una admisión de que quiere volver a ser Presidente. Se complementa con "Primer Tiempo", el libro que publicó con sus reflexiones después de haber dejado la Casa Rosada.

"Yo les digo a Juntos por el Cambio: seamos responsables, el mundo es complejo y la Argentina es un país complejo. Debemos tener en claro para qué queremos volver", dijo Macri. También aceptó que posiblemente deba enfrentar la resistencia interna de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, que tienen la mira puesta en los comicios del año que viene. "Va a haber debate, seguro", afirmó.

El ex alcalde porteño fue muy crítico con el gobierno del Frente de Todos: "Estamos en manos de un gobierno que no tiene rumbo, no tiene plan y encima se pelean entre ellos. Las propuestas que nos hace el kirchnerismo son fantasiosas y no nos llevan a ser una mejor sociedad".

Mauricio Macri: reformas laborales y económicas

También anticipó una reforma laboral. "El día cero (de nuestro gobierno) tenemos que hacer todas las reformas necesarias para volver a generar trabajo. Vamos a tener que terminar con el déficit no en forma gradual, como hicimos la otra vez, sino que habrá que agarrar el lápiz y tachar todo lo que sea necesario y con menos impuestos, porque si no, no va a haber inversión. Habrá que recaudar los impuestos que corresponden y administrarlos como corresponde".

En materia económica, anticipó que en un eventual segundo gobierno suyo "habrá corrección fiscal desde el día cero. En 2015 la corrimos de atrás porque no tuvimos apoyo ni decisión para hacerlo. Esta vez no hay alternativa", dijo Macri. Al respecto, puso como ejemplo el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. "Esa empresa cuesta 700 millones de dólares por año. Es más caro que la reina de Inglaterra. Ya casi no quedan empresas estatales en el mundo”.

En un increible giro dialéctico, el expresidente acusó al Frente de Todos de ser responsable de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “La derrota cultural del kirchnerismo es haber ido a pedir ayuda al Fondo Monetario”, dijo Macri, ante el silencio de su entrevistador, quien omitió recordarle los 57 mil millones de dólares que el líder de Cambiemos le pidió prestados a Christine Lagarde en junio de 2018.

Además fantaseó con suprimir las elecciones de medio término ("lo ideal para ahorrar dinero es que se vote un solo día cada cuatro años") y que haya sectores del justicialismo que se incorporen a su proyecto. "Ya tenemos el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto con nosotros. Ojalá tengamos más peronistas que se sumen con nosotros".