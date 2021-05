La Cámara Nacional Electoral Argentina publicó el padrón electoral provisorio de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que por el momento tendrán lugar el 8 de agosto. Allí los ciudadanos podrán consultar sus datos personales para las Elecciones 2021, en caso de algún error tendrán tiempo de realizar el reclamo hasta el 21 de mayo.

Hace dos semanas, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se había sumando al pedido del Frente de Todos para postergar un mes el calendario electoral. Desde el Gobierno tienen la intención de avanzar con la campaña de vacunación contra el coronavirus para evitar que las PASO se realicen en agosto, uno de los meses más fríos del año y propicio para la propagación del virus.

.

Sin embargo, este cambio tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional, lo cual aún no sucedió. Como estipula la Ley 26.571 la fecha de las PASO debería ser el segundo domingo de agosto, pero hasta que no haya una confirmación oficial las elecciones primarias aún están en definición. El pasado 14 de abril la cámara compartió en sus redes sociales el cronograma electoral del 2021 con todas las fechas importantes: publicación del padrón provisorio, reclamos, presentación de listas, etc.

¿Cómo hacer el reclamo? El padrón provisorio estará disponible por 15 días para que en ese lapso los ciudadanos realicen los reclamos correspondientes. La información disponible son el nombre y apellido de la persona junto al distrito de votación. La fecha límite para solicitar cambios es hasta el 21 de mayo. ¿Dónde voto?

Es una de las preguntas que se realizan los argentinos en medio de las restricciones por la segunda ola de coronavirus dado que para emitir su voto estarán más habilitadas escuelas para respetar las disposiciones sanitarias para evitar la circulación del Covid.

En muchos casos los puntos habituales de votación serán modificados por lo tanto hay que verificar en el padrón electoral provisorio los datos correspondientes para evitar cualquier inconveniente al momento de dirigirse a sufragar.

.

Como prevee el cronograma de las Elecciones 2021, en un principio las PASO se realizarán el ocho de agosto y las Elecciones Generales serán el 24 de octubre, siempre y cuando no haya modificaciones a último momento. Podrán votar los argentinos nativos y por opción mayores de 16 años y los naturalizados desde los 18.