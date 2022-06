Es una de las figuras políticas que viene en crecimiento desde hace un tiempo, y eligió el estadio de El Porvenir, ubicado en la localidad bonaerense de Gerli, para dar el puntapié inicial para llegar al sueño de ser Presidente de la nación el año que viene.

Con una escenografía que dominó el color amarillo y negro, más banderas, pasacalles y varios cacheos previos a ingresar al campo de juego, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, sostuvo en el inicio que “esta es una oportunidad histórica para vencer a la casta”.

.

Si bien la convocatoria fue escasa, en relación con las expectativas generadas, sirvió como desembarco oficial de su candidatura presidencial en el conurbano. El acto se demoró, comenzó cerca de las 22 del viernes y estuvo marcado por el frío que no dio tregua en la noche.

El equipo del libertario buscaba un lugar a cielo abierto, para un evento masivo, ubicado en algún municipio de peso electoral en el conurbano. La primera opción había sido Isidro Casanova, pero dieron marcha atrás porque las autoridades políticas locales incidieron para bajar el acto, por lo que días después, se consiguió un acuerdo con la dirigencia del club blanco y negro.

Javier Milei: El show de "El Dipy"

Antes del discurso de Javier Milei, hubo tiempo para el show del cantante El Dipy, quien animó a la gente y dijo “¡Qué frío que hace, che!”, al irrumpir en el escenario y pidió las palmas del público para “entrar en calor”. A las 20,50 comenzó el show musical del artista y se extendió por cerca de media hora.

Con los acordes de “Panic Show” de La Renga a todo volumen, Milei irrumpió en medio de la gente a las 21.22. El libertario salió del vestuario local de El Porvenir y se dirigió hacia el escenario rodeado de una marea humana, entre selfies y abrazos.

El Dipy cantó para el público presente (Twitter).

“Me metí en este pantano inmundo de la política para transformar el país y que volvamos a ser potencia”, enfatizó Milei al comienzo de su disertación, que tuvo un tono más político que económico. Si bien hubo contenido económico, la euforia, la cadencia y los ademanes hacia la masa fueron propios de un discurso electoral.

Dentro de los asistentes al acto, sobresalió la presencia de Karina Milei, su hermana y persona de mayor confianza; la diputada nacional Victoria Villarruel; los legisladores Ramiro Marra, Oscar Zago, Nahuel Sotelo (exdirigente de José Luis Espert) y Lucía Montenegro; la vicepresidenta del partido libertario Lilia Lemoine; los dirigentes Carlos Maslatón y Martín Menem; los armadores políticos Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. También hubo dirigentes libertarios del conurbano y el interior bonaerense.

El público que acompañó a Milei en Gerli (Twitter).

Cabe destacar, que el líder de La Libertad Avanza, habló poco más de 20 minutos y se explayó sobre su modelo económico, con críticas a la “casta política”, al empresariado, al sindicalismo y también al periodismo. “Somos nosotros contra toda la casta, contra los periodistas ensobrados, los empresarios prebendarios y los sindicalistas tranzas”, disparó Milei.

“Yo no les pido el voto porque quiero el poder, es para devolverles el poder a ustedes”, interpeló Milei en otro tramo. “Tenemos la convicción y el coraje para sacar al país adelante”, continuó el economista.

.

Algo que no faltó fueron dardos para la dirigencia política a la que el mileísmo denomina “casta”. En ese eje, sostuvo que “a los únicos que les conviene este modelo es a la maldita casta política” y chicaneó: “No estamos pendientes de las encuestas para ver qué carajo hay que hacer, nosotros lo hacemos desde nuestros valores morales”.

Sobre el cierre de su presentación, Milei recordó la frase que popularizó en su primer acto partidario en plaza Holanda, en las legislativas de 2021: “Yo no me metí acá para guiar corderos, me metí acá para despertar leones”. Una lluvia de papelitos blancos inundó el escenario y el líder libertario comenzó a saltar al ritmo de “Se viene”, de Bersuit Vergarabat.

.

En tanto, la liturgia militante no se privó de los pertrechos típicos de los actos políticos propios de lo que los libertarios llaman “casta”. Había bombos, trompetas, bengalas, banderas y pancartas.

Entre el público había preeminencia de jóvenes, aunque también asistieron personas de todas las edades. “Milei me atrapó en el 2018, en una entrevista en televisión, y desde entonces lo banco en todas”, relató una de las seguidoras del libertario. “Me siento parte de un movimiento que va a terminar con los males de este país”, se entusiasmó la joven.

Menos gente de lo esperada

Los organizadores reconocieron que no había tanta gente como esperaban: “Es una noche helada y, además, nosotros no pagamos micros como hace la casta”, se quejó un libertario. “A pesar de las adversidades climáticas, de que se haya hecho un día laboral a las 22 y que el gobierno dio la orden de no dejar pasar los autos, el imparable Javier Milei EXPLOTÓ EL PORVENIR”, aclamaron en un comunicado que el partido difundió luego del acto.

Los libertarios saben que su fuerte son las redes sociales, ya que Milei supera el millón de seguidores en Instagram y alcanza los 600 mil en Twitter. Sin embargo, sus armadores políticos saben que los seguidores y el rating no siempre se traduce en votos. “Ahora empezó el barrido territorial que nos va a marcar hasta dónde podemos llegar”, se sinceró un mileísta y reveló: “Este acto es el primero de muchos que haremos en todo el país”.

.

En La Libertad Avanza planean organizar un acto de estas características por mes, de hecho, el próximo evento masivo será el 23 de julio en Tucumán. A su vez, desde el entorno de Milei confirmaron que hay conversaciones avanzadas para hacer otro acto en agosto, en el noreste argentino.