Fiel a su estilo frontal y muchas veces polémico, en estos tiempos potenciado por la competencia electoral, el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, planteó hoy que quienes votaron en las PASO a Ricardo López Murphy "están en problemas ideológicos" tras la unificación de la lista con la que encabeza María Eugenia Vidal, en Juntos por el Cambio, para los comicios generales.

Enseguida, Milei consideró que, a diferencia de Vidal y la gran mayoría de los dirigentes de la principal coalición opositora, en su espacio están "los liberales de verdad".



En declaraciones a CNN Radio, el economista evaluó que "los votantes de López Murphy que en las PASO adhirieron a esa expresión están en problemas ideológicos" por la conformación completa de la lista de Juntos, que tras las primaria quedó encabezada por Vidal, del PRO,, el economista radical Martín Tetaz en segundo lugar, Paula Oliveto (de la Coalición Cívica) en tercero y López Murphy en el cuarto puesto.

, aseguró Milei sobre esa nómina, tras lo cual destacó que en La Libertad Avanza, " nosotros somos liberales de verdad".