La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, tiene coronavirus pero se encuentra "bien y en su casa", cumpliendo el aislamiento obligatorio.

"Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos", sostuvo Muzzio en su cuenta de Twitter.

Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por #Coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense. — Clara Muzzio (@claramuzzio) June 19, 2020

Y añadió: "Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense".