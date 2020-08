La delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación en Neuquén, Asunción Miras Trabalón, pidió este miércoles a la jueza federal con competencia electoral María Servini que dicte una medida cautelar para que la Cámara de Diputados "se abstenga" de tomar juramento al reemplazante en la banca que deja vacante Darío Martínez, al asumir al frente de la Secretaría de Energía de la Nación.



Miras Trabalón, presidenta de Nuevo Encuentro de Neuquén, fue candidata a diputada nacional titular en segundo lugar, detrás de Martínez, en las elecciones de 2019 por el Frente de Todos, en tanto el primer suplente que prestaría juramento mañana es el ex legislador (PJ) Guillermo Carnaghi.

.

La reconocida cantautora Teresa Parodi expresó su apoyo a la inciativa para que Miras Trabalón llegue al Congreso a través de un mensaje por video.

“Reparar la desigualdad histórica que han padecido mujeres y diversidades en la vida política argentina es estricta justicia. Y es además un paso adelante para que la paridad sea real. Por eso no al sexismo en ninguna parte de la Argentina ni del mundo, tampoco en Neuquén. Asunción Miras Trabalón al Congreso como diputada nacional por Neuquén“, resaltó la artista.

El argumento de Miras Trabalón

En declaraciones a Télam, Miras Trabalón, quien apela a la paridad de género, dijo que "en el Frente de Todos siempre ha sido parte de nuestras banderas el feminismo y dentro del feminismo el acceso de las mujeres efectivo a los cargos políticos".



"Es una bandera que nuestros compañeros varones no deberían abandonar el día después de la campaña y que debemos sostener en alto a lo largo de cuatro años y de toda nuestra militancia a la par de la justicia social porque no hay justicia social sin feminismo", aseguró.



La dirigente presentó el recurso de amparo sobre la base del artículo 43 de la Constitución Nacional y pidió que se declare para el caso la inconstitucionalidad del artículo 164 del Código Electoral modificado por la ley 27.413 de Paridad de Género, por lo que entiende como un accionar "grave, actual e inconstitucional de la Cámara de Diputados consistente en la omisión de convocarme a cubrir la vacancia en la banca del Frente de Todos por el Distrito Electoral Neuquén".



Solicitó también una medida cautelar para que se ordene "no innovar" a la Cámara de Diputados y se abstenga de tomar juramento "al postulante varón suplente de la lista, Guillermo Carnaghi en la sesión prevista mañana jueves".

El antecendente Lucila Krexell

'Lamento que haya esta discusión. Esto es la aplicación del código electoral que fue diseñado para que las mujeres alcancemos la paridad en representación parlamentaria, para que lleguemos al 50%. Hoy no hay paridad, hay inequidad, ya que estamos ocupando un 38% y los varones el 62%. Entonces lo que la Corte ha dicho en el caso de Lucila Crexell es que la aplicación del varón por varón reproduce la inequidad y conspira contra el espíritu de la ley, por eso lo decretó inconstitucional para el caso y ordenó que Lucila Crexell segunda titular mujer, reemplace al primer titular varón, impidiendo que el primer suplente varón salteara a la mujer titular'', manifiesta Miras Trabalón, en relación al antecedente de la actual legisladora nacional del Movimiento Popular Neuquino, quien llegó a su banca en reemplazo de Horacio "Pechi" Quiroga, que falleció antes de asumir.