El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dialogó con Nancy Pazos al aire de Crónica HD y expresó que le “gusta” el gabinete de Alberto Fernández.

Monzó evaluó que la figura del PRO “que va a aspirar a ser presidente” va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Ahora el radicalismo tiene sus propios aspirantes como (Alfredo) Cornejo, (Martín) Lousteau, (Gerardo) Morales. Hay que ver qué hace Elisa Carrió y qué hacemos nosotros”, analizó.

Por otra parte, se refirió a su relación con el presidente Mauricio Macri y destacó que “es un gran estratega”. “Planta un objetivo y se mueve de manera lineal”, apuntó.

“Macri me dio una autoridad inusual en la política, como también me la sacó de forma inusual”, sostuvo y resaltó: “En la función me comporté de manera leal a Mauricio Macri”

En cuanto a su futuro en la política, afirmó que se tomará unos meses para reflexionar. “Implica ser una persona conocida. Una exposición permanente”, indicó.

“Nunca pensé en ser un armador político. Las circunstancias me llevaron a ese lugar”, apuntó.