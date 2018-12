El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, fue reelegido este miércoles al frente del cuerpo, con el respaldo de la mayoría de los bloques parlamentarios, que elogiaron su capacidad de diálogo y trayectoria, durante una sesión preparatoria de la Cámara baja.



Al agradecer el respaldo de sus pares, Monzó dijo sentirse "orgulloso como político", y reivindicó "la rosca política", al sostener que en base a esas conversaciones "se genera la confianza para aprobar las leyes y sacar un país para adelante", y eso, aseguró, “no se hace de manera virtual sino que se hace de manera personal”.



Profundamente emocionado, el titular del cuerpo destacó que "el futuro de la Argentina está en el diálogo", y puso de relieve los debates por la despenalización del aborto, la denominada ley "Justina", para agilizar la donación de órganos, y la urbanización de villas, a la vez que se comprometió "a seguir trabajando en la construcción de puentes y cerrar grietas".



Tras admitir la necesidad de realizar más sesiones sobre tablas y regular las cuestiones de privilegio, Monzó ratificó su decisión de que éste sea su último año como diputado, y al contestarle a la diputada massista Graciela Camaño, que minutos antes había asegurado que se iría al concluir su mandato y no sabía si él también lo haría, le respondió: "Graciela, nos vamos juntos”, enfatizó sonriendo.



En el plenario, que se inició con casi una hora de retraso, fueron reelegidos además el peronista José Luis Gioja, como vicepresidente primero; el radical Luis Petri, como vice segundo, y el legislador de Argentina Federal, el ex vicegobernador de Córdoba Martín Llaryora, en la vicepresidencia tercera del cuerpo.



La sesión contó con la presencia en los palcos del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la relevante ausencia, entre otros, de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien se manifestó en contra de la reglamentación del uso de armas por parte de las fuerzas federales, al afirmar que "viola los derechos humanos fundamentales”.

DISCURSO DE MONZÓ ��En el siguiente enlace vas a encontrar las palabras de @monzoemilio tras ser reelecto Presidente de @DiputadosAR para el período 2019 �� https://t.co/Cw0YL5nRmE pic.twitter.com/2fBmtJA98N — Diputados Argentina (@DiputadosAR) 5 de diciembre de 2018



Al hablar por el interbloque Cambiemos, su titular, el radical Mario Negri, propuso "por cuarta vez" a Monzó para continuar en su cargo y sostuvo que su ratificación "no es el resultado de una cuestión de respeto matemático de reconocerle al Gobierno el número para poner al presidente”, sino que su figura, dijo, "sintetiza las condiciones básicas e indispensables para ejercer la complejidad de una cámara, en la que como oficialismo no tenemos mayoría".



Desde el PRO, el diputado Alvaro González manifestó su respaldo a Monzó y afirmó: “Soy uno de los que piden que te quedes: diste mucho en estos 4 años, pero podes dar mucho más”, y advirtió a la oposición, que reclamó mayor cantidad de sesiones ordinarias: “No somos una fábrica de hacer chorizos”.



Por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi respaldó la propuesta de Cambiemos de ratificar a Monzó por 4 años más y destacó las cualidades del presidente del cuerpo, a quien elogió por sus "intentos siempre para que la Cámara funcione de la mejor manera", aunque reclamó al oficialismo la realización de sesiones ordinarias: "Abono, deseo, propicio y estamos predispuestos a construir sesiones ordinarias el año que viene".



Más tarde y al proponer a Gioja como vicepresidente primero del cuerpo, Rossi hizo referencia a los dichos de Monzó sobre la reivindicación de la denominada rosca política e ironizó:

"Cuando hablaba de rosca, nosotros nos sentimos la arandela".



También, Camaño sostuvo que "las rabietas de (Elisa) Carrió y de Negri hacen que Monzó tenga la capacidad de sentarse allí y tener la prestancia de quien debe observar objetivamente la sesión”, y afirmó: “Pongámonos las pilas. Quizás queridos colegas de la oposición tomándonos el compromiso de hacer una sesión especial todas las semanas, en algún momento el oficialismo baje a la sesión”.



En tanto, los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores anticiparon su decisión de abstenerse en la votación de las autoridades de la Cámara baja y se convirtió en el único espacio que no votó la reelección de Monzó.



En el marco del plenario, Victoria Donda solicitó un minuto de aplausos en memoria de Lucía Pérez, cuya foto colocaron también los diputados del FPV-PJ en sus bancas, para acompañar el paro de mujeres convocado para hoy por organizaciones feministas, sindicales, políticas y sociales, en repudio al fallo judicial que absolvió a los acusados por su muerte.



En la sesión, que fue presidida por la santiagueña Mirta Pastoriza por ser la diputada de mayor edad del cuerpo, se ratificó además la continuidad como secretarios de Eugenio Inchausti (Parlamentaria), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).