El líder del gremio Camioneros, Hugo Moyano, atribuyó este lunes la salida de Juan Carlos Schmid del triunvirato que conduce la CGT a que el dirigente "no se sentía cómodo" por no poder "ejercer plenamente las decisiones que se estaban reclamando desde abajo".



"No es una situación muy cómoda estar en la CGT" y Schmid "no se está pudiendo ejercer plenamente las decisiones que se están reclamando desde abajo", sostuvo el líder camionero en declaraciones a radio La Red.



Moyano negó que esté previsto en lo inmediato que Schmid se sume al Frente Sindical que su sector lanzó este mes junto a otros gremios combativos, aunque aceptó que mantiene conversaciones con el dirigente.



El dirigente cargó, por otra parte, contra el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al advertir que no se "sentaría" a dialogar sobre la unidad del peronismo con él porque forma parte "de la oligarquía del peronismo".



"Con el resto podría conversar (en alusión a Miguel Pichetto, Juan Schiaretti y Sergio Massa), pero no con Urtubey", dijo Moyano a quien acusó de "aprietes" a los ciudadanos de Salta.



Por último, cuestionó duramente al periodista Luis Majul y también a Elisa Carrió, a quien le endilgó "estar permanentemente atacando al Presidente, al Papa y a todo el mundo" y de pertenecer a "la CIA, la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos".