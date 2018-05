El líder de Camioneros, Hugo Moyano, ratificó este martes el pedido de un 27 por ciento de aumento en paritarias para el sector y advirtió a los empresarios que "no se descarta nada, ni un paro, ni un abrazo" e hizo énfasis en que "los gobiernos pasan, los trabajadores quedan"

"El Congreso (Extraordinario de la Federación Nacional de Camioneros) me ha dado las facultades para tomar las determinaciones que sean necesarias si no hay respuesta con respecto al pedido concreto de aumento salarial que hemos comunicado al sector empresario”, sostuvo el ex secretario general de la CGT.

“Primero vamos a discutir. No creo que los empresarios se nieguen. Puede haber mermado el trabajo, pero están en condiciones de pagar la cifra que hemos reclamado. Aducen que el Gobierno no los deja, no les permite. Que elija: los gobiernos pasan, los trabajadores quedan. Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que le exigen”, añadió.

El referente sindical rechazó enfáticamente las críticas de Horario Rodríguez Larreta, hacia su hijo Pablo y acusó a funcionarios de Cambiemos de ser “chorros” que "se ponen de acuerdo para afanarse la guita y llevársela afuera”.

“Si tenemos que hacer un reclamo, lo vamos a hacer con toda la fuerza que tengamos. Porque para eso nos pusieron los trabajadores acá. Ni el Gobierno ni Larreta. Nosotros respondemos a los camioneros, le guste o no a Larreta”, aclaró el titular del Sindicato de Choferes de Camiones.

El jefe de Gobierno porteño había tenido palabras muy duras en referencia al secretario adjunto de Camioneros, por deslizar la posibilidad de imitar las medidas de fuerza que realizan sus pares en Brasil como protesta por el aumento de los combustibles: “Vamos a tener que copiar a los camioneros brasileños con las protestas que están llevando adelante también por mejoras salariales”.

Moyano acusó al Gobierno de Mauricio Macri de "inventarle cosas para meterlo en cana", pero que no va a "traicionar los principios que tiene con los trabajadores".