El intendente de Quilmes y candidato a renovar su gestión, Martiniano Molina convocó a un multitudinario acto en San Francisco Solano, donde remarcó los principales logros de su gestión y las obras de infraestructura realizadas en el municipio.

Ovacionado por la multitud, Molina aseguró: "Las mejoras que logramos son para siempre, obras históricas que por décadas los vecinos pedían y ningún gobierno los escuchó. Hoy son una realidad gracias al esfuerzo y al trabajo en equipo de todos. Es así como juntos vamos a seguir sacando adelante a nuestra ciudad, a cada quilmeño, y lograr el distrito que todos soñamos para vivir mejor".

Durante el acto se inauguró el Parque Lineal San Francisco Solano, un viejo espacio de tierras que pertenecían al ferrocarril y que la actual gestión del municipio de Quilmes recuperó, para convertirlo en un lugar de encuentro vecinal y de esparcimiento.

Al respecto, Molina dijo: "Vamos a seguir trabajando por la ciudad que siempre soñamos. Los vecinos se merecían tener un espacio como este, con zonas de juegos para los más chicos, iluminado, limpio y con un puesto policial permanente para que todos estemos más seguros”.

“Gracias por alentarnos, gracias por acompañarnos, ustedes saben que desde el primer día venimos recorriendo cada barrio, escuchando a cada vecino y trabajando por cada necesidad. Sabemos que todavía hay realidades que duelen, todavía falta mucho por hacer, por eso no bajamos los brazos, porque no queremos volver a los años de abandono, donde los vecinos no eran escuchados y las obras no existían o eran solo parches, hoy son una realidad”, reiteró Molina, entre aplausos de la multitud.