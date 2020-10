Guillermo Pereyra, ex secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza, ex diputado nacional y ex legislador provincial, murió al colisionar su auto con un camión este martes por a las 19:30.

Según el Ministerio de Seguridad provincial, el accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional N°7, en la localidad de Luján de Cuyo, donde “se produjo un siniestro entre un camión y un auto, y se ha generado una explosión”.

Las fuentes oficiales confirmaron el "fallecimiento del conductor del vehículo menor”, identificado como Guillermo Pereyra, de 67 años de edad, quien conducía un VW Vento. Todavía falta establecer el motivo del choque.

.

El dirigente encabezaba la OSECAC, la obra social del CEC y, al momento de morir, regresaba de supervisar trabajos de una nueva cocina de montaña en el Gran Hotel Uspallata de Mendoza, regenteado por la organización sindical. La obra iba a ser finalizada para su inauguración este fin de semana, un evento exclusivo para la prensa.

Históricamente, Pereyra fue dirigente del peronismo mendocino. Estuvo al frente del Centro de Empleados de Comercio durante 19 años, hasta el 2017. Por un lapso de tiempo, se unió al Frente Renovador liderado por Sergio Massa debido a sus diferencias con el kirchnerismo, pero frente al lazo Fernández-Fernandez del año pasado, volvió a estrechar lazos con Cambia Mendoza.

Las despedidas de sus colegas políticos.

Ante la noticia del fallecimiento, varios funcionarios despidieron a Pereyra por medio de las redes sociales. “Lamento profundamente la muerte de Guillermo Pereyra. Hoy despedimos a un gran dirigente y compañero. Mis condolencias y acompañamiento a familiares, amigos e integrantes del Centro de Empleados de Comercio en este momento tan difícil”, indicó Massa en Twitter.

Lamento profundamente la muerte de Guillermo Pereyra. Hoy despedimos a un gran dirigente y compañero. Mis condolencias y acompañamiento a familiares, amigos e integrantes del Centro de Empleados de Comercio en este momento tan difícil. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 21, 2020

El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez expresó: “Lamento con profundo pesar el fallecimiento de Guillermo Pereyra, un gran dirigente. Es una enorme pérdida para los mendocinos. Acompaño en el sentimiento a toda su familia y amigos”.

Lamento con profundo pesar el fallecimiento de Guillermo Pereyra, un gran dirigente. Es una enorme pérdida para los mendocinos. Acompaño en el sentimiento a toda su familia y amigos. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) October 21, 2020

Julio Cobos, senador de la UCR, manifestó: “Lamento profundamente la trágica muerte de Guillermo. Un dirigente mendocino trabajador, comprometido, siempre dispuesto al diálogo, y gran amigo desde hace mucho tiempo. Mi acompañamiento a sus familiares en este momento tan triste”.

Lamento profundamente la trágica muerte de Guillermo. Un dirigente mendocino trabajador, comprometido, siempre dispuesto al diálogo, y gran amigo desde hace mucho tiempo.

Mi acompañamiento a sus familiares en este momento tan triste. pic.twitter.com/E3ayEug9e1 — Julio Cobos (@juliocobos) October 20, 2020

Mientras tanto, el diputado nacional Alfredo Cornejo tuiteó: “Terrible noticia del fallecimiento de Guillermo Pereyra, un gran dirigente con el que iniciamos el proyecto del Frente Cambia Mendoza en el 2015. Acompaño con profundo pesar a su familia y amigos”.

Terrible noticia del fallecimiento de Guillermo Pereyra, un gran dirigente con el que iniciamos el proyecto del Frente Cambia Mendoza en el 2015. Acompaño con profundo pesar a su familia y amigos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 21, 2020

La senadora y vicepresidenta del Bloque Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti se sumó al recuerdo: “Guillermo Pereyra fue un dirigente gremial y político muy querido por los suyos. Lo conocí, un hombre tenaz y trabajador. Envío mis condolencias a su familia, amigos y compañeros/as”.

.