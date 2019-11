Se espera una gran concurrencia frente a los tribunales federales de Comodoro Py a las 11:30. Ex funcionarios kirchneristas que se encuentran detenidos lanzaron una convocatoria a través de redes sociales. Bajo el lema "Navidad sin presos políticos" convocaron al sector militante.

La movilización espera una gran concurrencia en el barrio de Retiro. Desde las organizaciones sociales garantizaron respaldo a "las medidas de prisión arbitrarias por parte de la justicia".

El ex vicepresidente Amado Boudou; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planifiación, Roberto Baratta; la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala; y el referente piquetero Luis D´elía llamaron a manifestarse.

Además de estos dirigentes políticos, famosos y personas influyentes del mundo del teatro adhirieron a esta jornada de reclamo.

"Tenemos que terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo. No es un problema de cada uno de nosotros, es un problema colectivo. No puede haber una Patria con este estado de cosas. Así que quiero acompañarlos a la convocatoria para el jueves 28. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado”, sostuvo en su mensaje el ex ministro de Economía.