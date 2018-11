El presidentedijo que cree "profundamente en la potencia que tiene el turismo en térmimos del desarrollo" del país, al inaugurar hoy un hotel de cinco estrellas en la localidad bonaerense de Pilar El mandatario dijo en ese marco que la Argentina "empieza a ser de verdad un país federal", gracias al crecimiento de los vuelos entre provincias y hacia el exterior. En ese sentido destacó los vuelos que se sumaron para que los argentinos del interior no deban pasar Buenos Aires para ir a cualquier destino, y recordó que el objetivo es que haya vuelos al exterior desde cada provincia del país."Todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primer. vez, pero sigue siendo menos del 4 o 5 por ciento del total d. la población. No es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", consider. Macri.El jefe de Estado sostuvo que "este último mes" el ministro de Hacienda,, "tuvo que girar más de mil millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios", y aclaró que esa cifra son "más de dos metrobuses"."Le pido a los gremios de Aerolíneas que se sienten con las autoridades para que lo antes posible, meses, un año más, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al gobierno nacional", señaló Macri.El mandatario aseguró que las compañías extranjeras que operan en el país "viven con los pasajes" que venden.Además sostuvo que su gestión está "batiendo todos los récords en inversión en aeropuertos" y que en estos tres años se hizo "más de lo que se hizo en los últimos 25, en términos de equipamiento en tecnología y pistas nuevas", al asistir a la inauguración de un hotel de cinco estrellas de la cadena Hilton en el complejo Pilar Golf Club, sobre la Ruta Nacional N° 8, en la provincia de Buenos Aires Hablando de los beneficios del turismo, el Presidente dijo que el sector "va a generar "35.000 nuevos puestos de trabajo", y señaló que en los últimos tres años "hemos inaugurado más de 200 hoteles", junto al secretario de Turismo, Gustavo Santos.