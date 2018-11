La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo presente en los estudios de Crónica HD en un mano a mano imperdible con Santo Biasatti, en los que se refirió a los problemas de la provincia, a su familia y su futuro político, entre otros temas.

“Una gobernadora trabaja las 24 horas. Duermo poco”, dijo Vidal ante la primera consulta, al respecto del tiempo que debe ocupar en su cargo.

Luego, sobre su labor al frente de la gobernación y la hora de entablar diálogo durante las reuniones sostuvo: “Hay mucho respeto con todos, con el Presidente y con todos. La gente me votó para esto, y estoy haciendo el trabajo para que la gente me votó. Lo que corresponde que haga que es reclamar y lo voy a seguir haciendo”.“Las reuniones son difíciles. Tengo fama de brava pero yo creo que uno puede ser firme sin necesidad de levantar la voz ni maltratar al otro. En este camino tan aspero y hostil de la política se cree que el que grita es mejor. Yo no creo eso. Creo que con respeto es mejor. Y de esa manera me manejo. Y siempre lo defiendo con el mismo tono de voz. Cuando estoy convencida de algo soy muy firme” sostuvo Vidal.

A continuación, tras la consulta de Biasatti manifestó: "Si claro, tengo psicólogo. Desde hace muchos años. Y desde que soy gobernadora ni loca lo suelto. Lo sigo necesitando. Una vez por semana. Si hay alguna urgencia de gobierno el lo sabe entender".



Al respecto de si tiene "tiempo para ella" detalló: "Hoy nada. Hoy no hay tiempo para mi. Es todo la Provincia y mis hijos. Todo el tiempo que puedo compartir con ellos lo hago. Es una deuda. La Provincia necesita dedicación. El fin de semana fue de trabajo para todos. La Provincia estaba inundada, y no hay descanso o sábados, domingos ni feriados".

Su futuro y el de Cambiemos

Cuentas pendientes

“A mi mas allá de los cargos siempre me gustaron los lugares de ejecución (ejecutivos). Nunca me siento útil para el legislativo o cosas así. No creo. Siento que la política siempre cometió un error. No planifique y no me fue mal. Digo desde el punto de vista personal" declaró Vidal.Cuando Santo le preguntó ¿Que quiere ser para las próximas elecciones? dijo: "No definí, seguro candidata a presidente no. No definí. Pensar en una candidatura es quitarle tiempo al trabajo. Yo tengo que gobernar y en su momento hay que verlo. Ahora hay que gobernar. A lo mejor en la Provincia un día es como una semana, y una semana como una mes. La gente reclama respuestas. No es tiempo de candidaturas, es tiempo de gobernar".Y luego agregó. "No está en mi decisión. Mis hijos me preguntan en casa que vamos a hacer el año que viene, y les hago un gesto de no se. Lo mas lindo de lo que me dicen es ´lo que decidas nos va a hacer feliz´"."Si tuviera que decir que es lo que más me importa ... es que el 11 de diciembre del año que viene cuando termine mi mandato, los bonaerense digan fue un Gobierno, no una Gobernadora, que se preocupó por mi, vino a mi barrio y se preocupó por entenderme", comentó.Sobre la fuerza Cambiemos detalló: "Está fuerte, en 2015 me decían ganó Cambiemos, y yo les decía no, no ganó cambiemos. Cambiemos vino a representar algo. Justamente lo que la gente quiere. No estamos para estar todo la vida. La debemos muchas respuestas a la gente y hemos podido demostrar mas allá de la economía, la lucha contra los narcos las obras y las respuestas en algunas cosas mostrando que se puede hacer poíitica de otra manera. Hoy salió la inflanción del Indec, no es lo que esperamos pero nadie duda de a donde vamos".Y para finalizar dijo: "Este es un país que pisa más sobre firme. Cambiemos mostró errores, pero como proyecto que quiere seguir ayudando a la gente nos sentimos fuertes".Cuando Santo Biasatti le preguntó ¿Qué le hubiera gustado resolver?, sin dudarlo enumeró: "El conflicto docente. La reforma del Servicio Penitenciario y el tema cárceles. Acelerar más los tiempos burocráticos. En mis gestión apurar el expediente es tan importante como hacer la obra. Todo lo que no me deja dormir es una autocrítica. Y con la gente que trabaja conmigo también. Hay que ser así, hay que ser exigente. La responsabilidad es grande. Es ua mochila muy grande. Lo que encontré fue peor lo que esperaba".Y por último recordó: "Me reuní con (Daniel) Scioli una semana antes (de asumir), me dijo que pagaban los sueldos y después no había plata. Ya lo que veía en la calle me preocupaba pero no me doy por vencida. En mi gestión todos los días algo tiene que valer la apena. A quien ayudamos hoy, a alguien tenemos que cambiarle la vida o a muchos".