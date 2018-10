Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

En medio de una política económica social sin ningún resultado positivo, el gobierno continúa tirando frases que buscan abrir esperanza en la gente tan entristecida. Hace pocas horas, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la inflación "está bajando". Dio a conocer diferentes detalles que se contradicen con lo que surge de los estudios oficiales del Indec, que determinan para fin de año una inflación superior al 42 por ciento. Claro que esta medición es oficial. En otros ítems analizados por sectores privados, el flagelo llaga a un número terrorífico: 45%. Las entrevistas para ver cómo se puede evitar esto demandan reuniones y más reuniones que en su mayoría son reservadas, tanto en este fin de semana en Olivos como las que se llevan a cabo en la Rosada y seguirán en el curso de la semana próxima. Tras un frío recibimiento en Mar del Plata -en el debate de IDEA-, el presidente Mauricio Macri vuela mañana a Salta para cerrar el encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí hablará para referirse a la libertad de expresión y al mismo tiempo hará consideraciones en torno a la situación del país y al fortalecimiento de la absoluta prescindencia del gobierno en materia de apertura a la opinión pública. En tanto, se preparan reuniones con sectores conflictivos. Detalles a continuación.

Con peronistas

El momento difícil que atraviesa el país merece que ciertas discrepancias se dejen de lado para entrar en diálogo. Escuchar y analizar. Así lo considera Macri, quien tiene el propósito de mantener algún contacto político en su paso por Salta. Allí encuentra cierto apoyo de un gobernador que le tiende la mano en diferentes proyectos, lo cual hace más factible una versión que toma cuerpo en las últimas horas: la de reunirse con un grupo de gobernadores peronistas que acudirían al lugar para ese propósito. Hay ciertos problemas impositivos que deben ser salvados para la aprobación del Presupuesto y ese quizá sea uno de los temas. Se aguarda con expectativas un posible contacto.

¿Intendentes rebeldes?

El radicalismo -que integra Cambiemos- está mostrando ciertas disconformidades con el ajuste del gobierno. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el negociador y "componedor", ha recibido a diferentes figuras de la cima del partido centenario. En un reportaje de "Intimidades" en su espacio de Crónica HD, Rafael Pascual, un hombre de hueso radical, recordando a Ricardo Balbín apuntó el deseo de lograr una unidad de "todos los sectores", pero consideró, en medio de una reunión partidaria, que "debe terminarse con el ajuste y buscar un polo de desarrollo e inclusión". De allí que se vaticinaron entrevistas con el Presidente que irán sucediéndose en el curso de esta semana. Los días no surgen a la vista porque "la reserva de estos encuentros la guarda el gobierno". Sería interesante que de una vez por todas se terminen todos estos misterios de encuentros que después se conocen por otros conductos. No hay que ocultar nada. Una más. ¿En rebeldía? Los intendentes de Cambiemos le piden al mandatario que elimine las PASO. No están en condiciones de superar la situación electoral ante la crisis imperante. Solicitan urgente audiencia al Presidente.

Lo que no se dijo

La reserva, en la difusión informativa, es muy común en todos los gobiernos. En algunos más, en otros menos. Actualmente "el misterio" en entrevistas y en decisiones adoptadas está creciendo. Por ejemplo, en "alguna dirección presidencial" se habría dispuesto que no se puede recibir documentación personal en el ámbito de la Casa Rosada. Incluyendo el sector periodístico, lo cual significa que, "de concretarse, no podrá recibir información, ni ejemplares de diarios y revistas". Esperamos que el hombre que maneja esta zona oficial tome cartas en el asunto. Qué manera de fastidiar a la gente. La dama también se moviliza. Como parte de la gestión de gobierno, Gabriela Michetti -la vice- se reúne ahora cotidianamente con todos los ministros. Alegría doble del Presidente: La Bombonera es considerada como "el lugar de jugar al fútbol mejor del mundo". Y decimos doble satisfacción porque en la encuesta el Monumental está en el escalón 18. En el peronismo hay cantidad de fracciones. Todos se dicen "peronistas". Lo serán; algunos más, algunos menos. De allí que la UATRE lo remarcó con absoluta firmeza: "Este es el fallo: demuestra que nosotros tenemos las 62 Organizaciones Peronistas". Lo firma su jefe: Ramón Ayala.

Cuatro frases oficiales que tuvieron respuestas concretas:

1) "La inflación está bajando". Lo expresó Dujovne. Desde un rincón de la Rosada alguien respondió: "Por favor, no anticipen nunca más nada, que después no se da".

2) Desde el mismo corazón de la reunión de IDEA en Mar del Plata, se escuchó: "No volvamos a lo de siempre cuando hay que salvarse de una crisis y entonces recordamos la famosa frase de Julio De Grazia, hace 36 años, que en la película 'Plata dulce' impactó: "Dios es argentino. Ahora viene una hermosa cosecha y superamos la recesión". Siempre lo mismo.

3) Jaime Durán Barba, el ecuatoriano, dijo que "las medidas que toma Macri no lo hace por malo". Respuesta: "Ah... si es tan bueno, ¿por qué está dejando a millares de personas en la calle y sin un centavo en el bolsillo?". Silencio del teñido consultor.

4) "Acompañamos al gobierno, pero basta de reajustes, y pedimos un programa de desarrollo con inclusión". Así, los radicales le contestaron al gobierno.

El Fondo espera

Mientras tanto, ya preparan las valijas algunos expertos en materia económica junto al ministro Dujovne. El 26 de este mes debe reunirse el Fondo Monetario Internacional en Washington para definir el pacto con la Argentina. De acuerdo con la información recogida, ya están "esperando" unos 55 mil millones de dólares que desembolsará la institución para prestarnos atento a lo definido, y luego se controlará todo lo que se distribuye y hacia dónde se destina.

Instalado en Buenos Aires, en oficinas del propio Banco Central, los expertos de la Lagarde irán controlando número a número todo lo que gaste el gobierno de Macri. Con lo cual, sin duda, el Fondo se convierte, aunque digan lo contrario, en el Ministerio de Economía de la actual gestión oficial.