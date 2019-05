El presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini, aseguró que el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y otras personas, acusadas por presuntas irregularidades en la realización de obras públicas durante la anterior gestión del kirchnerismo, "tiene fecha de inicio el martes (próximo) y no hay pedido de suspensión".

De todos modos, dejó claro que "el juicio no puede iniciar sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte" Suprema de Justicia, que el martes último pidió con "carácter de urgente" que le envíen toda la causa de la obra pública en la que está acusada la ex presidenta.

"Está condicionado el inicio del debate a lo que la Corte resuelva", dijo Gorini en declaraciones esta mañana a radio La Red.

Dijo también que "indudablemente la Corte piensa que es indispensable" este recurso, y admitió que "si la Corte considera necesario sanear" el proceso, es mejor "hacerlo previo al debate que hacerlo durante su desarrollo".

Cabe destacar, que el comienzo del juicio oral, el primero que iba a tener a Cristina Kirchner como acusada, estaba previsto para el martes 21 de mayo.

En ese juicio, la ex presidenta y actual senadora por Unidad Ciudadana junto a otras personas está acusada por las presuntas irregularidades con las que el empresario Lázaro Báez recibió 52 obras públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Según la imputación, las obras no se terminaron o se pagaron sobreprecios.

Además de Cristina Kirchner están acusados el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios de vialidad nacional.

Según Gorini, el expediente tiene "más de 50 cuerpos, con tres imputados, más de 160 testigos, 52 obras públicas", contando también la prueba presentada.

Para el inicio del juicio es necesario que la Corte devuelva el expediente, pero no existe plazo establecido para esta acción.

Ayer, el fiscal del juicio Diego Luciani, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) (estas últimas querellantes en la causa) pidieron que el juicio comience el martes.

" Lo que pide la Corte no es impunidad, es debido proceso "

Por otra parte, Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, afirmó que el pedido de la Corte Suprema para que le remitan el expediente de la causa que investiga actos de corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo, "no es impunidad" para los acusados -entre los que se encuentra su defendida-, sino que obedece al "debido proceso" que requiere un trámite judicial.

"Lo que quieren es la foto de Cristina para usarlo en el proceso electoral y la Justicia no se debe prestar a eso. Lo que pide la Corte no es impunidad, es debido proceso", definió Beraldi en sendos reportajes a radio La Red y radio Mitre.

El letrado sostuvo que "ayer mismo" él observó "una operación del Gobierno con declaraciones de funcionarios, desde la primera mañana, donde quieren hacer parecer que un acto de la Corte es un acto de impunidad, cuando es todo lo contrario".

"La Corte hace lugar a un pedido hecho por mí para que se investigue como corresponde", añadió en referencia a la solicitud para que el Tribunal Oral Federal 2 eleve las actuaciones realizadas hasta el momento en la causa "Vialidad", para determinar si existieron errores procesales, pese a que la fecha del juicio oral estaba prevista para el martes próximo.

Beraldi añadió que "no se busca una absolución de la ex Presidenta sino que se investigue en forma correcta".

"Desde que se inició la causa, por una presentación del Poder Ejecutivo, todo se ha desarrollado fuera de la ley. (El ex ministro de Energía, Javier) Iguacel hace la denuncia sobre irregularidades de la obra pública en Santa Cruz, acompañado de un informe que decía todo lo contrario de lo que él sostenía", contó Beraldi.

El abogado confió que "la primera vez que nos presentamos en el expediente pedimos una pericia por estos supuestos contratos en forma ilegítima, y no sólo en Santa Cruz, sino en todo el país".

"Eso lo negaron los fiscales, quiero suponer por presiones políticas. Llegamos a la etapa del juicio oral y pedimos lo mismo: una pericia sobre los 51 hechos de los que se acusa a la ex presidenta", enumeró.

Sobre los tiempos que demorará la Corte en la revisión del expediente, Beraldi dijo que "no" sabe cuándo resolverá el Alto Tribunal pero que es una cuestión que "debió haber resuelto oportunamente el Tribunal Oral".

"Nosotros estamos dispuestos a cumplir con todas las obligaciones procesales, cuando empiece el juicio", dijo.

Por otra parte, resaltó que a Cristina Kirchner le imputan haber asignado fondos a Santa Cruz cuando las vías fueron en función de las leyes aprobadas en el Congreso mediante la coparticipación.

"Queremos acusar a alguien, hagámoslo, pero con las pruebas y respetando el debido proceso", finalizó el letrado.