Por Roberto Di Sandro

El Decano | 72 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

15 días sin salir

Hace siete días anticipamos en esta columna: “Los médicos le prohibieron, lisa y llanamente, al presidente Alberto Fernández no viajar más a ningún lado y reducir al máximo sus actividades”. Como si fuera un reto se dirigió a él su doctor “de cabecera”, Walter Federico Saavedra.

Lo entendió “a medias”, porque siguió inquieto atendiendo y tratando de realizar algunos viajecitos. Entonces, tras un contagio de muchos funcionarios y dirigentes, todo el equipo de crisis se enojó y, a través de un comunicado firme y casi escrito “con mayúscula”, se lo hizo saber difundiéndolo a la opinión pública. “Basta de viajes y entrevistas”.

Le cortaron inclusive por quince días su habitual agenda en la Casa Rosada. Sólo a través de la tecnología se comunica con quien quiere hacerlo. Entrevistas, las menos; “sólo de a dos o de a tres” a la distancia y “cuando sea muy necesario”.

Crónica había acertado. El Presidente no debe salir de Olivos por ese tiempo y desde allí, si es posible, ampliar las videoconferencias y concretar muy pocas personales. Lo que sí durante estos días se decidió a darle reportajes a medio país. Tanto radiales como televisivos. Sólo falta concederle a este escriba de Crónica una entrevista, que se la solicitó hace meses.

Nunca hay que perder las esperanzas. En medio de tantos contactos periodísticos, el Presidente contestó a todo, con absoluta soltura y hasta en algunos casos se enojó pero aceptó el requerimiento. Causó una excelente impresión general el directo diálogo con cronistas radiales federales realizado por Radio Nacional. Rosario Lufrano organizó el contacto con verdadera visión periodística y anunció a cada uno de los protagonistas que pudieron hablar con el mandatario sin problemas.

La gran presentadora, otra mujer de reconocido talento dentro de la profesión: Luisa Valmaggia. Hizo una serie de anuncios que incluiremos en el correr de este espacio, así como nuestras propias perlitas que guardamos, precisamente, para esta página de Crónica de los domingos.

Justicia para todos

Esto lo señala solamente “Intimidades”. Y evidentemente fue una intimidad porque el evento, breve y muy reducido, se hizo “totalmente en reserva” en la residencia de Olivos. Allí, en una oficina muy alejada del chalet, Fernández habló con expertos de todos los sectores judiciales y “ya está preparándose el proyecto de reforma de la Justicia para enviarlo al Congreso”, esbozó el mandatario nacional.

De allí que en estos días la iniciativa “donde habrá justicia para todos y en forma rápida y bien transparente” que recibirá Congreso será uno de los elementos fundamentales para el presente y el futuro del país. Este es un adelanto de nuestro diario.

“No insistan, sin fecha”

En las últimas horas se insiste en que la cuarentena continuará hasta el próximo 12 de julio. Como nuestro “metier” es buscar diferentes pinturas informativas en cada noticia que podamos llamar “exclusiva” es que anotamos esta, dicha por el jefe de Estado y aprobada por el gabinete en pleno: “No vamos a decir cuándo se termina la cuarentena porque no sabemos cuándo se descubrirá la vacuna contra el bicho”. La frase surgió nuevamente de boca del propio jefe de Estado, quien de esa manera trata de no cerrar nunca la fecha de cuando termina esta pesadilla, “porque ni los propios científicos saben cómo pueden eliminar el coronavirus”.

Una vez surgió la frase en la cual tanto Kicillof como Rodríguez Larreta y todos los médicos y especialistas destacan: “Este operativo es del día a día”. Enseguida sumó: “Nadie sabe si tenemos que flexibilizar o ir para atrás. Ahora en el AMBA, si sigue así, debemos restringir más. En eso estamos”. Esto fue el viernes y se repitió anoche en Olivos. La tecnología de las comunicaciones y el teléfono de toda la vida “son los elementos que emplean tanto el Presidente como todo el gabinete para informar sobre la marcha”, nos dicen colaboradores que de vez en cuando “tiran” una data.

PAMI y un abrazo de gol

El PAMI realiza una campaña de calidez hacia los abuelos que se suma a otros operativos que la titular de la entidad, Luana Volnovich, pone en marcha casi diariamente para darles a los jubilados todo lo que se merecen. Ahora está Tití Fernández, un querido periodista que está realizando una tarea de amor, cariño, afecto y solidaridad notable para que aquellos que han trabajado toda la vida tengan la respuesta de que nadie los olvida, a pesar de que en los últimos años el dejarlos de lado ha sido una constante.

Por eso Tití, hablando con Radio Belgrano AM 650, describió cómo se encara esta campaña de cariños, amor y relación con los abuelos, quienes tendrán directo contacto con voluntarios, los cuales deberán anotarse en esta “empresa de solidaridad y calidez” a través de comunidadpami.org.ar.

O en su defecto los números de la entidad. Tití Fernández, en el diálogo periodístico, puso de relieve su cariño hacia esta empresa que inicia y que sin duda tendrá el apoyo de todos, sin excepción.Un “abrazo de gol” de ese cariño y afecto que irradia siempre el reconocido periodista. Te acompañamos, Tití.

Lo que no se dice

Ya es común. No de ahora sino de toda la vida. Para afuera dar a conocer diferentes aspectos de un hecho o de una noticia. En reserva la cosa es distinta y sin duda la más directa. Por ejemplo el teléfono. Los grandes capitostes del mundo lo usan, no mucho pero lo usan.

Ahora, con toda la tecnología encima, de vez en cuando. Pero es necesario utilizarlos y las grandes tecnologías también necesitan mejorarse o arreglarse. Por eso Fernández, el Presidente, y la CEO del FMI Kristalina Georgieva siempre se comunican. Ahora la que llamó fue la dama. Tras los breves saludos, le comunicó que desmintió públicamente que la Argentina haya pedido un nuevo desembolso.

“No sé de dónde sacan eso”, habría dicho el Presidente, palabras más o palabras menos, y tras cartón la jefa del organismo de pura sangre reiteró: “Seguimos esperando sin apuro reanudar las negociaciones”. Qué tal. Lo anticipamos el domingo: el médico particular le recomendó al mandatario no moverse de Olivos. Pero no sólo el facultativo, casi enojado, logró un objetivo, sino también Carla Vizzotti.

La dama, colaboradora permanentemente de Ginés González García, es muy respetada por el Comité de Crisis y el otro día escuchó por allí al Presidente decir: “Bueno en cuanto pueda vamos a la provincia”. Se acercó y lo sorprendió con un “no usted no se mueve de aquí”. Silencio de radio. Ya se supo. Se hizo público un apodo de Kicillof.

Le dicen Winco, en recuerdo del famoso tocadiscos. Claro, parece que el hombre habla a varias velocidades y cuando termina repite todo. ¿Saben quiénes le pusieron el llamativo sobrenombre? Se lo decimos: los intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio. Sí, se pusieron de acuerdo. Claro, estaban muy contentos porque recibieron un gran aporte de la provincia para diferentes pagos. Sin duda un simpático sobrenombre.

El “home office”

El inglés se utiliza en la Argentina. A muchos les gusta que se hable en castellano o por lo menos “en argentino”, pero bueno: son costumbres tradicionales. Por eso ahora surgió aquello de “home office”, es decir, en traducción, “trabajar en casa”. A raíz de la pandemia se ha puesto en práctica, por misma solicitud del gobierno y de las empresas, realizar tareas en el propio domicilio.

En Olivos, durante una charla de “muy pocos”, le presentaron al Presidente una evaluación y sin duda el operativo tiene bastantes partidarios. Más del 65 por ciento de las empresas “se adapta al sistema” y ponen como detalle fundamental que se gasta menos viático, indumentaria, refrigerios y otros gastos.

Claro que todo esto debe ser autorizado, así como tener los elementos necesarios -más en el sentido administrativo- para cumplir, como lo están haciendo desde los hogares. El Presidente y los ministros dieron una atención relevante. Hasta el domingo y feliz Día del Padre. •