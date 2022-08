El Gobierno evalúa modificaciones en el régimen creado por el Banco Central destinado a productores sojeros (el llamado “dólar soja”) que favorezcan una mayor liquidación de divisas.

El tema fue uno de los principales puntos que se discutió en la reunión de este martes entre los equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura y los de las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias.

El objetivo es buscar algún mecanismo que sea más sencillo de implementar, tal como los representantes del campo habían pedido al ministro de Economía, Sergio Massa, en la reunión que tuvieron la semana pasada en Escobar.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura.

“Tenemos que trabajar en un escenario en el cual generar las condiciones para que ellos liquiden divisas”, expresó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Para eso se podría modificar la circular del Banco Central que permite a los exportadores liquidar sus divisas, dejar el 70% de los pesos obtenidos en una cuenta bancaria “dollar linked” y recomprar billetes al valor dólar ahorro por el 30% restante.



"Sobre esta modalidad, que no está siendo incorporada y trabajada de manera importante, ellos argumentan un tema de que es muy burocrática y no es de fácil accesibilidad; que es engorrosa, que no facilita el trámite, que les complica el tema bancario", explicó Bahillo. "Hemos tomado este tema y estamos trabajando con el Banco Central y funcionarios del Ministerio de Economía para mejorar la accesibilidad, para que el trámite sea menos burocrático y así generar una mayor atracción para poder liquidar", afirmó.

Reunión con la Mesa de Enlace: cuáles fueron los temas tratados

Según el funcionario, la agenda del encuentro fue más amplia y trató otros temas. "Yo estuve en la primera parte de la reunión, donde hice una introducción y compartí el esquema de trabajo que queremos tener con ellos, reuniones periódicas de los equipos técnicos para tratar de encontrar consensos y dar respuestas a sus demandas", comentó.

Entre otras cosas, el secretario confirmó que se conversó sobre las exportaciones de carne. “Hay siete cortes que no se pueden exportar para garantizar el consumo interno (los que integran el programa Cortes Cuidados) y después todo lo que es la vaca para el mercado de China, sin ningún tipo de restricciones", detalló Bahillo. Pero también "están las distintas cuotas, cuota Hilton, 481, el mercado de Chile, de Colombia, la Unión Europea, que hace un total de 30.000 toneladas mensuales. Ellos están pidiendo el levantamiento total de las restricciones para poder exportar. Nosotros estamos dispuestos a evaluar una ampliación de esas toneladas mensuales, pero garantizando siempre la prohibición de exportar estos siete cortes ", concluyó.