La PyME nacional Tabacalera Sarandí S.A. ampliaría en los próximos días su denuncia penal contra el gigante mundial Philip Morris- Massalin Particulares ante nuevas maniobras irregulares que habrían realizado directivos de la mencionada compañía multinacional con el fin exclusivo de perjudicarla y sacarla del mercado.

Según informes internos de AFIP, importantes directivos de Massalin Particulares, encabezados por su vicepresidente, Matias O’Farrell, habrían ejercido durante las últimas semanas fuertes presiones a funcionarios de dicho organismo con el fin de perjudicar a Tabacalera Sarandí, llegando, incluso, a exigir que se prohibiera a dicha PyME nacional la entrega de instrumentos fiscales de control, lo que impediría todo tipo de producción y el cierre definitivo de la empresa radicada en Sarandí que hoy mantiene efectivos 300 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos.

Desde Tabacalera Sarandí califican este proceder de la multinacional norteamericana como “un despropósito, una conducta empresarial impropia en una Argentina actual democrática. Sólo esperamos que la justicia actúe, investigue a fondo y oportunamente condene a los responsables de estas presuntas irregularidades. Ante las constantes embestidas y ataques de Massalin Particulares hacia nuestra compañia vamos a ampliar la denuncia y aportar nuevas pruebas en el proceso penal (causa nro. 5076/2019) ya en curso ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro 4. Es muy claro para nosotros que Massalin tiene como único objetivo eliminar a Tabacalera Sarandí del mercado argentino, por cualquier medio, sin el más minimo respeto a la legalidad y reglas de la competencia industrial”.

.

En diciembre de 2019 Tabacalera Sarandí presentó una querella por supuestas maniobras de la multinacional Philip Morris - Massalin Particulares junto a funcionarios de la administración del ex presidente Mauricio Macri, para aprobar la reforma impositiva al tabaco que inexplicablemente reduce alícuotas del impuesto interno a las grandes corporaciones e introduce un impuesto mínimo que perjudica directa y exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

En dicha querella, Tabacalera Sarandí asegura que Massalin Particulares, con más del 70% del total del mercado, y funcionarios de la AFIP, Ministerio de Hacienda y Secretaría de Salud, utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar un nuevo sistema impositivo para el sector, incluido en la reforma tributaria de la ley 27.430. “En estos procesos irregulares participaron importantes ministros, gobernadores, secretarios y directores de AFIP ligados al macrismo, que buscaron favorecer prácticas monopólicas de las grandes tabacaleras multinacionales. Éstas captan voluntades de funcionarios que no defienden los intereses del país, sino que actúan en beneficio de dichas empresas acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año al exterior bajo el amparo de reglas que son dictadas y escritas por ellas mismas. Representan la verdadera mafia corporativa internacional y actúan por intermedio de sus socios en la política local”, afirmaron representantes de Tabacalera Sarandí, quienes además denuncian “una constante operación mediática de desprestigio contra la empresa nacional mediante notas publicadas en diversos portales de noticias y en los principales diarios hegemónicos que se prestan a este tipo de operaciones”.

Tabacalera Sarandí denunció además que dichos funcionarios del Estado Nacional oportunamente “omitieron dar intervención a la Comisión Bicameral para la reforma tributaria –ley 27.260– para que se analizara y evaluara el proyecto de ley”.

.

La reforma tributaria, según los datos aportados en la citada causa penal, fue “armada como traje a medida para las empresas tabacaleras multinacionales, en especial Massalin Particulares, y perjudicó directamente al sector PyME de esta rama de la industria, al tiempo que, desfinanció el sistema de salud. ”

El mensaje del Poder Ejecutivo número MEN 2017-126 APN-PTE de fecha 15/11/2017, ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación ese mismo día, fue suscripto por Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda, Marcos Peña, ex jefe de Gabinete de Ministros, y Mauricio Macri, ex presidente de la Nación.

En lo que refiere al sector del tabaco, la reforma tributaria de la ley 27.430 modificó la tasa general de impuestos internos, disminuyéndola del 75% al 70%, y estableció un impuesto mínimo de $ 28,00 -actualizable trimestralmente desde 2019- para cada envase de veinte unidades. Dicha reducción impositiva a las grandes multinacionales tabacaleras impacta también en la recaudación para el Fondo especial del Tabaco, que entre otras cuestiones contribuye con el Sistema nacional de Salud. “Se calcula que esta arbitraria e infundada reducción impositiva concedida por el macrismo a las multinacionales que concentran la mayor parte del mercado sumaría unos 120.000 millones de pesos para este año 2021”, sostuvieron.