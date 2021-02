Por Roberto Di Sandro

El Decano | 73 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar



Primicia absoluta

Lo decimos con toda sinceridad: nunca una noticia fue tan anticipada como esta. Es nuestro orgullo informativo.

Durante casi un mes fuimos anticipando la concreción de un organismo de tanta importancia como este, además de dónde se iba conformando su contenido, quién sería el conductor. Develamos el misterio: en la semana se anunció -por fin- la vigencia de un organismo esperado: el Consejo Económico y Social.

Dimos detalles todos los domingos en esta sección hasta que antes de Navidad, durante un contacto de saludo por las fiestas, el presidente Fernández, requerido por este cronista, contestó simplemente así: “Ya está”.

.

Respondió de esa manera a la pregunta “cuándo sale el Consejo Económico-Social. Días más tarde confirmamos que Gustavo Beliz, uno de los funcionarios más brillantes del gobierno, sería el conductor del organismo.

Del propio corazón del ministerio que ejerce Beliz “el estratégico” surgieron todos los lineamientos del flamante Consejo, cuya clave de funcionamiento es que sectores de las empresas, laborales, intelectuales, deportivos y de las áreas más ajustadas a los tiempos establezcan su voz y hagan conocer definiciones de temas que han sido tocados muy pocas veces “y en esta circunstancia, con el propósito de poner el país de pie, sean analizados sin solución de continuidad y tengan un saldo positivo y favorezcan a sectores que alguna vez en la vida superen conflictos y demás trabas hasta hoy nunca superadas”.

Este razonamiento, una estructura con criterios diversos y un solo rumbo encaminado a una sola motivación: la grandeza de la patria. Ya el ministro de Estrategia del Gobierno se ha reunido con todos los sectores. Por eso se vio y se ve entrar a la Casa Rosada, a todo tipo de miembros del quehacer nacional. El gobierno dijo cuando anunció el Consejo Económico y Social “que los criterios tienen una intención de ponerse de acuerdo en cuatro o cinco temas claves con los cuáles sin duda, saldremos adelante”.

Ahora, a esperar el momento de la constitución definitiva del organismo. “Será la fórmula futura del camino hacia las soluciones”, dijo el Presidente, quien será el encargado de convocar a un gran acto en la Casa Rosada. Están pensando el día en que se producirá el nacimiento definitivo del Consejo Económico y Social, relevante momento que sin duda se convertirá en histórico para el país.

.

Reunión imprevista

Es muy común que en estos tiempos el Presidente convoque a reuniones de ministros reducidas y también de funcionarios y representantes del Frente para Todos. Quieren analizar todos los problemas, pero escuchando a los propios interesados.

El otro día lo hicieron sorpresivamente, al mediodía, Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Santiago Cafiero y otros. Se trataron numerosos temas y también la lucha contra la pandemia y el inicio de las clases. Si se inicia o no se inicia. Se comentó el reclamo del sindicalismo de la lista celeste de Carlos Elías, que exigió al gobierno de la ciudad regulador sanitario para los docentes y no docentes frente al acecho de la pandemia y, con ello, la indispensable protección de los educandos. Durante una entrevista el dirigente dijo que la presentación había tenido un éxito contundente, ya que después hubo un cambio en la estrategia política para mejorar el plan sanitario escolar y después “Rodríguez Larreta nos dio la razón, a pesar de que quiso descalificarme”, expresó Elias, “considero como referente sindical reclamar derechos”. Otros sectores laborales también hicieron el mismo reclamo.

Inflación

También en esas reuniones improvisadas se ponen sobre la mesa tremendos estudios que derivan en que enero será un mes de un número inflacionario del 4%, pero este año parece que se dispara a casi un 48%. Inquietan los guarismos y se buscan nuevos perfiles socioeconómicos para aliviar situaciones. Precisamente la creación del Consejo Económico y Social que comenzará a funcionar presidido por el doctor Gustavo Beliz marcará situación. Cabe recordar que la demora se debió a que se esperó bastante la decisión de Roberto Lavagna para ejercer el cargo de líder del organismo. De allí que se establecieron todos los contactos con el fin de analizar lo trascendente, especialmente en el ámbito de que el trabajo vuelva de inmediato a los sectores más vulnerables. Por otra parte, fijar más justicia en los salarios.

.

Antes del 30/03

Ya se reglamentó y el impuesto a la riqueza aprobado por el Congreso de la Nación deberá ser pagado antes del 30 de marzo próximo. En la AFIP todo el mundo tendrá los ojos abiertos para que se cumpla esta premisa que por primera vez se pone en vigencia en el país. Mercedes Marco del Pont está presente en todos los detalles, según se apreció en el ámbito oficial, y “se cumplirá la ley como corresponde”, dijo la dama en un breve contacto con la prensa.

Ocurre y sorprende

El segmento de “creer o no” llegó. Cuando uno escucha que el ex vicepresidente Boudou hizo cursos de intelectualidad en la cárcel y ahora solicita 20 meses menos de pena, se sorprende. La verdad, sorprende. A menos que haya alguna ley o reglamentaciones que se desconozcan. Uno está tratando siempre de no perder nunca una información. Lo escuchamos hace algunos días de boca de periodistas históricos: “Todo lo que tenga huellas de peronistas no se salvan de nada ni se disculpan de nada”.

Así lo reiteran en lugares históricos como el Club del 45 y agregan: “Es que confunden a los K con el partido del general Perón”. Un longevo hombre, reconocido dijo: “No confundan, la historia y la doctrina se diferencian totalmente”. Hoy en esta columna hemos dejado varios anticipos, lo cual nos enorgullece. Para esos estamos. Hasta dentro de siete días.